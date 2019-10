Frederik (32) zonder waarschuwing beschoten met luchtdrukgeweer: “De dader is gepakt en terug vrijgelaten, onbegrijpelijk. Ik had dood kunnen zijn” Sander Bral

16 oktober 2019

17u12 0 Schilde Onbegrip. Dat heerst er bij Frederik Offeciers (32). Hij werd zaterdag in de hals en de buik geschoten met een luchtdrukwapen in café Briard in Schilde. Volgens de artsen is hij nipt aan de dood ontsnapt. De schutter? Die werd meteen gearresteerd, en intussen weer vrijgelaten door de onderzoeksrechter. “Na de moordenaar van Julie Van Espen laat het gerecht opnieuw een zot vrij in onze gemeente. Onbegrijpelijk.”

Frederik Offeciers uit Schilde maakte het zich zaterdagavond gezellig na een etentje met een vriend in café Briard op de Turnhoutsebaan. Wanneer het duo in het inkomhalletje van de bar wat stond te kletsen, werd Frederik opeens doorzeefd met loden kogels. Een onbekende agressor was net buiten gegooid uit de kroeg omdat hij de klanten lastig viel en wilde blijkbaar wraak nemen op de barman. Hij loste tientallen schoten met een luchtdrukgeweer op het café.

Spoedoperatie

“Plotseling voel ik twee schoten in mijn lichaam, één in de hals en één in mijn onderbuik”, herbeleeft Frederik. “Ik ben meteen terug het café ingelopen terwijl andere klanten de deuren sloten. Die man bleef ondertussen maar schieten richting de bar. In de keuken legde ik ijs op de wonden maar ik bleef maar bloeden. Een vriendin heeft me dan naar Sint-Jozefziekenhuis in Malle gereden. De artsen spraken daar van levensbedreigende verwondingen en hebben me in een MUG naar het UZA laten rijden. Daar heb ik een spoedoperatie ondergaan. Ik was in paniek en vroeg de chirurg of ik het zou halen. ‘We doen ons best’, was het antwoord. Het volgende dat ik me herinner, is wakker worden op intensieve zorgen, waar ik drie dagen moest blijven. Gelukkig heb ik het gehaald.”

Een half jaar na de moord op Julie Van Espen laat justitie opnieuw een gek de straat oplopen in ons dorp. Schandalig. Frederik Offeciers

Geen communicatie

Over de schutter en zijn motieven is weinig bekend, het zou gaan om een man uit de buurt die mogelijk onder invloed was. Hij zou het luchtdrukwapen thuis zijn gaan ophalen nadat hij uit het café werd gezet. Het parket van Antwerpen kan voorlopig niets kwijt over de zaak omwille van een communicatiestop van de onderzoeksrechter. De politie wist Frederik wel te vertellen dat de verdachte meteen na de feiten werd opgepakt, maar dat hij onder voorwaarden na 48 uur al terug werd vrijgelaten door de onderzoeksrechter.

Julie

“Schilde is een dorp waar iedereen elkaar kent en waar iedereen goed met elkaar opschiet. We zijn dan ook erg bedroefd dat justitie, een half jaar na de moord op Julie Van Espen, opnieuw zo’n zot op straat laat lopen”, zucht Frederik. “Blijkbaar leren ze bij het gerecht geen lessen uit het verleden. De kogel in mijn nek heeft net mijn halsslagader niet doorboord, ik ben op het nippertje aan de dood ontsnapt. Dit is poging tot moord met voorbedachte rade. Ik hoop dat we snel antwoorden krijgen waarom zo iemand terug de straat op mag. Binnenkort ga ik een brood kopen bij de bakker, en staat die man gewoon naast mij.”

Frederik zal lang moeten revalideren. Onder andere zijn dunne darm werd geraakt met een loden kogel, die giftig is. De chirurgen hebben verschillende spieren moeten beschadigen om zijn maag te reinigen en zijn ingewanden te beschermen. “Ik heb net het verzekeringskantoor van mijn vader in Deurne overgenomen en moet dus nog heel veel regelen. Gelukkig heb ik een zittend beroep en kan ik hopelijk zo snel mogelijk weer aan de slag.”