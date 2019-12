Forse investeringen in sportaccommodaties, Chirolokalen en Schildehof Ewoud Meeusen

17 december 2019

13u33 1 Schilde De gemeente Schilde zal de komende zes jaar 30,5 miljoen euro investeren. Een groot deel ervan gaat naar accommodaties als de nieuwe sporthal en Chirolokalen. Ook voor het gemeentelijk patrimonium en het groene karakter van de gemeente wordt budget vrijgemaakt.

Tussen 2020 en 2025 wil de gemeente Schilde 30,5 miljoen euro besteden aan allerhande projecten. Dat zal gebeuren zonder belastingsverhoging. Dat kon de gemeente bekomen door eerst zelf te besparen. “Zo is er jaarlijks een miljoen euro vrijgekomen aan werkingsmiddelen. De gemeente kan hiermee meer zuurstof geven aan het beleid”, zegt schepen voor financiën Olivier Verhulst (Open Vld). De grootste investeringsprojecten voor de komende jaren zijn de sporthal, de sportsite Molenakker en de Chirolokalen.

De gemeente is al lange tijd bezig met plannen voor een nieuwe multifunctionele sporthal voor binnensportverenigingen. Die komt vlakbij de basisschool het Vennebos. In dat project zal de gemeente vijf miljoen euro investeren. In de sportsite Molenakker wil de gemeente 1,4 miljoen euro investeren. Verder vloeit ook geld naar de lokalen van Chiro Schilde. Voor de bouw daarvan trekt de gemeente anderhalf miljoen euro uit. Tegen november 2020 zouden de lokalen ingehuldigd kunnen worden.

Bruisende handel

De gemeente investeert niet alleen in nieuwbouw, maar wil ook zijn gemeentelijk patrimonium onderhouden. Kostprijs: 750.000 euro per jaar, of 4,5 miljoen euro in een tijdsspanne van 6 jaar. Het Schildehof zal voor de komende zes jaren een subsidie krijgen van 750.000 euro gespreid over werkzaamheden aan het erfgoed en de natuur. Schilde wil verder de lokale ondernemers ondersteunen. Daarvoor wordt jaarlijks 130.000 euro uitgetrokken. De gemeente zal een centrummanager aanwerven. “Die krijgt financiële ruimte om acties voor en door onze lokale handelaars mee op touw te zetten. Ook zorgt hij voor de village marketing via communicatie en sociale mediaplatformen”, vertelt Verhulst.

Groen en veilig Schilde

De komende jaren hecht de gemeente belang aan een veilige omgeving. Voor het beveiligen van de schoolomgeving wil de gemeente 180.000 euro investeren. Daarnaast doet ze een investering van 500.000 euro aan bijkomende fietspaden in de schoolomgeving. En zullen ook op de Victor Frieslei, de Sint Jobsesteenweg en de Noorderlaan bijkomende fietspaden aangelegd worden.

Al is veiligheid belangrijk, de inwoners van Schilde vinden ‘het groene karakter’ één van de belangrijkste troeven van haar gemeente. Daarom is er meer dan zes miljoen euro voorzien om Schilde als groene gemeente over de beleidsdomeinen heen te ondersteunen en versterken. De gemeente investeert in bijkomende bloemenperken en bloementorens in de dorpskernen en het groenonderhoud. Daarnaast neemt ze ook ecologische maatregelen. Op het dak van het gemeentehuis komen zonnepanelen, de openbare verlichting zal verled worden en er komen bijkomende laadpalen voor elektrische auto’s en fietsen.