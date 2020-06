Foodbar Jones heropent met gloednieuw zomerterras: “Capaciteit drie keer zo groot” emz

11 juni 2020

14u11 2 Schilde Foodbar Jones op de Turnhoutsebaan in de gemeente Schilde heeft woensdag opnieuw haar deuren geopend. De drie maanden verplichte sluiting liet de brasserie allesbehalve onbenut. De zaak kreeg er niet alleen een rooftop met Mexicaans karakter bij, maar breidde uit ook met een extra terras en een kruidentuin. “Vele horecazaken moeten hun capaciteit verminderen, maar bij ons wordt die bijna verdriedubbeld”, vertelt manager Cédric Dupon.

Het zomerterras vlak aan de brasserie werd woensdagavond voor het eerst goedgekeurd door de klanten. Vooral de vele bloemen vallen op. Achter het terras bevindt zich een nieuwe speeltuin. Onder meer bieslook, venkel en dragon zal uit de kruidentuin recht op het bord belanden. En munt gebruikt Foodbar Jones voor in de cocktails. Die zullen normaal in de loop van volgende week in een glas in de vorm van een kokosnoot te drinken zijn op de rooftop. Daar staat achter een grote bamboeplant een houten bar. Het rieten dak voegt extra charme toe. “We willen een vakantiegevoel in eigen land creëren”, licht Cédric toe.

Tweehonderd plekjes

Door de nieuwe accommodatie verhoogt Foodbar Jones haar capaciteit van 84 naar ongeveer 200 plekjes. Vanwege de maatregelen kan de brasserie tijdelijk geen ‘sharefood’ aanbieden. Wel blijft op de kaart nog steeds voor ieder wat wils. “Dat gaat dan van een Burger Jones tot een Côte à l’os. Sommigen denken dat wij een ‘chique’ restaurant zijn, maar wij verwelkomen iedereen. Ook kinderen of jonge koppels.”

In de nabije toekomst zal Foodbar Jones pizza’s uit de houtoven aanbieden. Verder heeft de brasserie ook een ruimte voor wie op zoek is naar een werkplek. “We zijn volop bezig met meer co-workingruimte te ontwikkelen. Momenteel kunnen we toch al een twintigtal personen van een rustige plaats voorzien. Die stellen we gratis ter beschikking”, besluit de manager.

Foodbar Jones bevindt zich op de Turnhoutsebaan 493-495 in de gemeente Schilde. Meer informatie via www.jones-antwerp.be, 03 380 11 80 of info@jones-antwerp.be.