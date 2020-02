Erik Goorden (Open VLD) vervangt Rita Tutelaars in het bijzonder comité voor de sociale dienst emz

10 februari 2020

18u25 1 Schilde Sinds eind januari maakt Erik Goorden (Open VLD) deel uit van het bijzonder comité voor de sociale dienst van Schilde. Hij neemt de plaats in van partijgenote Rita Tutelaars. “Het is een geruststelling dat ik kan steunen op de gouden raad en daad van mijn politiek voorbeeld en partijgenoot Hugo Jacobs”, zegt Goorden.

Terwijl Rita Tutelaars in de gemeenteraad de fakkel overneemt van Lynn Cuppens (Open VLD), zal Tutelaars in het bijzonder comité van de sociale dienst vervangen worden door haar partijgenoot Erik Goorden (66). Hij zal dus in de toekomst samen met zeven andere comitéleden mee bepalen wie wel of geen steun krijgt van het OCMW. Eind januari legde hij de eed af. Op die manier treedt hij in de voetsporen van zijn vader Joz Goorden, die in de jaren 70, 80 en 90 nog voorzitter was van OCMW Schilde. Volgens Open VLD-voorzitter Kristof Droessaert is Goorden een aanwinst voor het comité. “Hij is een man van zijn woord en een vlijtige duizendpoot die zich steeds in bochten wringt om anderen te helpen”, klinkt het.