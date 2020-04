Een zomer zonder muzikale dinsdagavonden van Carrousel, organisatie blikt vooruit op 2021 emz

28 april 2020

15u39 1 Schilde De organisatie van Carrousel heeft besloten haar muziekavonden in ‘t Parkske van Schilde in augustus 2020 te annuleren vanwege de heersende onduidelijkheid van de impact van de coronacrisis op de festivalzomer. Wel houdt ze de deur op een kier voor een alternatief. De organisatoren beloven alvast een extra sterke editie in 2021 met vijf zomerse, muzikale dinsdagavonden.

Vooral de vele vragen noodzaakte Carrousel vzw tot de afgelasting. “Het is op dit ogenblik nog helemaal niet duidelijk of er sprake kan zijn van een heerlijke zomer vol gezelligheid, muziek en ontspanning. Wat voor evenement moeten we voorbereiden? Eén met social distancing, mondmaskers en handhygiëne? Eén waarbij niet alle generaties op het terrein welkom zijn? Of mogen we ervan uitgaan dat in augustus alles opgelost is? Het mogelijke wegvallen van de lokale sponsors willen we niet riskeren. We willen geen financiële risico’s nemen om de toekomst van het evenement in gevaar te brengen. Daarnaast blijft het de vraag of onze bezoekers in augustus terug naar een groot openluchtevenement willen afzakken”, verduidelijkt voorzitter Michiel Penne.

Die onzekerheid heeft heel wat impact op het evenement. De voorbereidingen van Carrousel nemen immers verschillende maanden in beslag. “Er zijn heel wat vragen, maar geen antwoorden. Dat kunnen we niemand verwijten. Deze situatie is onvoorspelbaar en nooit gezien. Door dat alles zijn we gedwongen om zelf een beslissing te nemen.” Het besluit werd genomen in overleg met het gemeentebestuur, de partners en leveranciers van Carrousel. Voor de organisatie komt de gezondheid van bezoekers en medewerkers op de eerste plaats.

Op een kier

Desondanks staat Carrousel open om de komende zomer iets te organiseren. De organisatie bekijkt in de loop van de zomer wat er mogelijk is. De gezondheid van eenieder is de belangrijkste overweging. “De overheidsmaatregelen in augustus zullen daarbij de leidraad zijn. Zonder expliciete goedkeuring van experts en de overheid gaat er in 2020 niets door.”

Als dat geval blijkt te zijn, blikt de organisatie reeds hoopvol vooruit op 2021. “Dan zijn er in augustus vijf dinsdagavonden en kunnen we een heuse feesteditie op het getouw zetten. We beloven jullie alvast dat de zomer van 2021 er eentje wordt om nooit te vergeten!”, besluit Carrousel vzw.