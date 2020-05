Drukte aan de vis-, kaas- en fruitkramen bij heropening markt: “Wel jammer dat we geen ‘koffieke’ kunnen gaan drinken achteraf” emz

19 mei 2020

15u29 0 Schilde Na twee maanden wachten kon de wekelijkse markt op dinsdagvoormiddag aan de parking van Werf 44 in de gemeente Schilde opnieuw doorgaan mits de nodige coronamaatregelen. De heropstart zorgde vooral voor wachtrijen aan de vis-, kaas- en fruitkramen. “Ik heb net de laatste forellen gekocht”, lacht een marktganger.

Het was al van dinsdag 17 maart geleden dat de marktkramers nog hadden postgevat op de hun vertrouwde plek in Schilde. Door de uitbraak van het coronavirus kon de markt in deelgemeente ‘s-Gravenwezel de dage erop niet doorgaan. Voor de handelaars was het een grote opluchting dat de Nationale Veiligheidsraad opnieuw groen licht gaf voor de markten. “Het is een understatement om te zeggen dat wij enorm tevreden zijn. Tijdens de coronacrisis hebben wij nog wel kaasboxen online verkocht. Maar we begonnen het sociaal contact echt te missen. Ik begon me zelfs af te vragen hoe het met mijn vaste klanten zou zijn. Vandaag stonden ze echt te popelen om terug te komen. Ik ben ervan geschrokken”, lacht Daniëlla Verheyen van Kaashandel Fransen.



Handen ontsmetten en eenrichtingsverkeer

Het marktleven herstelt zich stilaan. Acties als een gratis bakje frambozen bij iedere aankoop of slogans als ‘deze morgen nog aan de struik, zo dadelijk in je buik’ zijn terug van weggeweest. Toch was de eerste markt anders dan voordien. Bij de in- en uitgang moesten de bezoekers hun handen ontsmetten. Er was eenrichtingsverkeer van kracht en wachtrijen werden afgespannen met linten.

De marktgangers respecteren die maatregelen net als de sociale afstand. Voor heel wat van hen was het fijn om onder een lentezonnetje in open lucht te winkelen. “Toch zeker het fruit en de vis is hier van een betere kwaliteit dan in de supermarkt. Het is hier ook nog wel gezellig. Al vinden we het spijtig dat we na het marktbezoek niet een terrasje kunnen doen om een ‘koffieke’ te drinken. Zo eindigt het meestal”, vertellen drie dames.