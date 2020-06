Drie Open Vld’ers dragen geadopteerde zitbank op aan eerste twee homohuwelijken in Schilde emz

18 juni 2020

20u12 2 Schilde De gemeenteraadsvoorzitter Yolande Avontroodt, welzijnsschepen Marian Van Alphen en gemeenteraadslid Laurenz Van Ginneken hebben een zitbank naast het gemeentehuis in Schilde geadopteerd. De drie Open Vld’ers dragen die op aan de eerste homohuwelijken in Schilde, die dateren uit de zomer van 2003. “Het waren heel ontroerende momenten”, vertelt Avontroodt, die als toenmalige burgemeester de koppels huwde.

In de gemeente Schilde hingen de hele maand mei regenboogvlaggen voor de Internationale dag tegen homo- en transfobie. Maar ook juni staat normaal gezien in teken van de homogemeenschap vanwege de Global Pride. Met dat idee in het achterhoofd besloten Van Alphen, Avontroodt en Van Ginneken een zitbank aan het gemeentehuis te adopteren. Die dragen ze op aan twee mijlpalen in de geschiedenis van Schilde, namelijk het eerste huwelijk tussen twee mannen en dat tussen twee vrouwen.µ

Het eerste huwelijk tussen twee mannen voltrok op 17 juli 2003. Op 2 augustus traden twee vrouwen in het huwelijksbootje. “Ik herinner me de huwelijken nog heel goed. Al jaren hadden deze koppels een relatie, maar konden ze hun liefde nooit bevestigen met een trouw. Het ja-woord van deze twee waren toch wel enkele van de mooiste momenten uit mijn termijnen als burgemeester”, zegt Avontroodt.

Meer tolerantie

Door de actie vragen de liberalen aandacht om respect op te brengen voor elkaar. “Iedereen heeft het recht om te zijn wie ze zijn en te houden van wie ze houden. We blijven ons inzetten voor meer tolerantie en begrip. Het kan niet dat mensen zich slecht voelen vanwege hun geaardheid en gender. We geven om hun mentale welzijn. Vanuit de gemeente blijven we daaraan werken, zodat iedereen zich in Schilde en ‘s-Gravenwezel thuis voelt. Er is nog wat werk aan de winkel”, besluit Van Ginneken.