Drie inbraken aan Sint-Jobsteenweg (2) en Maretak (1) Toon Verheijen

21 januari 2020

17u49 0 Schilde Dieven hebben de voorbije dagen ingebroken in twee woningen aan de Sint-Jobsesteenweg. De daders probeerden ook nog hun slag te slaan in een derde woning aan de Maretak, maar daar bleef het beperkt tot een poging.

De daders probeerden telkens binnen te geraken door achteraan de woning tot op het plat dak te geraken via een lader of een meubel in de tuin. Bij de inbraak in de eerste woning, namen de daders eerst een ladder uit het tuinhuis. Die plaatsen ze tegen de achtergevel waarna ze op de eerste verdieping het raam van de badkamer insloegen. De daders geraakten binnen en doorzochten heel de woning. De exacte buit is niet bekend.

Bij de tweede geslaagde inbraak hadden de daders opnieuw een ladder tegen de achtergevel geplaatst om via een raam van de slaapkamer op de eerste verdieping binnen te geraken. De daders haalden de hele verdieping overhoop en gingen met een aantal spullen aan de haal.

Een inbraak in een woning aan de Maretak mislukte. Daar hadden de daders een tuinbank tegen de achtergevel geplaatst om tot op het dak te geraken, maar ze slaagden er niet in om een raam in te slagen.