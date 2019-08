Dorpsdag en wielerwedstrijd lokken veel volk naar ‘s Gravenwezel Toon Verheijen

18 augustus 2019

Het weer zat niet helemaal mee dit weekend, maar al bij al is het een geslaagde openingsweekend geworden van de kermis in ‘s Gravenwezel. Zaterdag vond er een heuse dorpshappening plaats met optredens, de kermis en de nodige randanimatie. Zondag stond dan weer in het teken van de Cycling Vlaanderenwielerwedstrijd voor eliterenners zonder contract. De renners reden een parcours van 28 rondes (112 kilometers) met vertrek aan Café Hof van Wezel. Op kermismaandag is het ‘dernydag’. Op de verkeersvrije omloop in het centrum van ’s-Gravenwezel vindt dan het 25ste Internationaal en avondvullend Wielerspektakel achter Derny voor eliterenners met contract plaats. Voor deze jubileumeditie komen een aantal mooie wielernamen naar ’s-Gravenwezel waaronder Iljo Keisse. Het ruime programma begint om 17 uur met de Kids Derny voor kinderen van 6 tot 12 jaar om te eindigen met de grote finale om 20.30 uur.

Meer toelichting over het volledige programma is te vinden op de website http://www.kwacwezelsportief.be.