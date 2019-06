Dirk Mariën en Paul Mertes krijgen titel van ereraadslid Toon Verheijen

25 juni 2019

12u38 0 Schilde Dirk Mariën en Paul Mertes, beiden Open Vld, hebben de titel van ereraadslid gekregen. De gemeenteraad ging unaniem akkoord met de toewijzing van de titels.

Dirk Mariën was zowel actief als gemeenteraadslid en fractieleider voor Open Vld. Veiligheid en netheid in waren zijn stokpaardjes. Daarnaast was hij als coördinator voor de BIN-Z nauw betrokken bij de veiligheidspreventie van de lokale middenstand. “Dirk was een man van daden en weinig woorden. Als hij echter tussenkwam als fractieleider was, het steeds op een kordate en heerlijk heldere manier”, zegt fractieleider Kristof Droessaert.

Paul Mertes, was gedurende drie legislaturen (1995-2015) expert voor Open Vld binnen het OCMW. Hij ondersteunde de aankoop en invulling van het Sociale huis op de Turnhoutsebaan, werkte mee aan de realisatie van de kinderopvang ‘t Appeltje en ‘t Wezeltje en volgde de dossiers van onder meer de bouw van de serviceflats fase 2 in de Molentstraat op.