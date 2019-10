Dieven aan de haal met verwarmingsketels en ook inbraak in serviceflat Toon Verheijen

15 oktober 2019

Dieven hebben vermoedelijk tussen 20 september en 14 oktober ingebroken een serviceflat aan de Halmolenweg in Halle (Zoersel). De dader forceerde het slaapkamerraam met een puntig voorwerp en geraakte zo binnen. De dader doorzocht de hele flat en is daarna via het schuifraam weer vertrokken. Het is niet duidelijk of er buit is gemaakt.

Tussen 11 en 14 oktober sloegen onbekenden dan weer toe in een appartementsgebouw in opbouw aan de Kerkelei in Schilde. De daders geraakten op de werf via de Eugeen Dierckxlaan en forceerden daarna van verschillende appartementen een raam of en deur. De daders gingen er onder meer aan de haal met enkele verwarmingsketels. De politie voerde een sporenonderzoek uit, maar van de daders ontbreekt voorlopig elk spoor. Afgelopen weekend was er ook al een inbraak in het scoutslokaal aan de Gillès de Pélichylei. De buit is niet bekend.