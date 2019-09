Dief steelt twee puppy’s uit woning op klaarlichte dag Toon Verheijen

17 september 2019

14u36 40 Schilde Claudia Nuyts zit met de handen in het haar. Enkele dagen geleden is een inbreker aan de haal gegaan met haar twee puppy’s van het ras American Bully van enkele weken oud. Vermoedelijk zijn ze gestolen door de man uit het Nederlandse Almelo van wie Claudia eerder dit jaar de moeder had gekocht.

Claudia Nuyts kocht in mei van dit jaar in bij een man in het Nederlandse Almelo een American Bully, een teef. “Vorige maand geraakte ze zwanger van onze reu en kregen we twee mooie puppy’s”, vertelt Claudia. “Maar we merkten al snel dat de moeder niet goed was voor de pups en zelfs heel agressief. We waren bang dat ze de puppy’s wilde doodbijten en daarop besloten we de moeder weg te doen.” Claudia plaatste het bericht op sociale media en plots werd ze opnieuw gecontacteerd door de vorige eigenaar. “Hij wilde de hond terug en we kregen zelfs dreigberichten. Uiteindelijk hebben we dan toch terug met hem afgesproken op een andere plaats en daar is hij de hond komen ophalen. Hij mocht hem zelfs gratis meenemen. Ik moest er niets voor hebben.”

Papfles

Claudia en de kinderen voedden de pups na de geboorte met de hand op. Korte tijd nadat de oorspronkelijke eigenaar de moeder terug was komen halen, kreeg Claudia opnieuw berichten van de man. Deze keer wilde hij de pups ook. “We hebben verschillende dreigberichten gekregen en we zijn er ook mee naar de politie gestapt, maar ze wilden even afwachten.”

We hebben een ernstig vermoeden wie er achter de diefstal zit, maar omdat de vermoedelijke dader in Nederland woont, ligt dat blijkbaar moeilijker Claudia Nuyts

Tot vorige week donderdag. Claudia was de kinderen naar school gaan brengen, maar merkte toen ze thuis kwam aan haar woning in de Grote Beemd dat er iets niet klopte. “Ik doe altijd de poort op slot, maar die stond plots open. Toen zag ik dat er een raam was ingeslagen en dat de twee puppy’s verdwenen waren. Die zaten gewoon in de woonkamer in hun puppybak. Het bakje medicatie stond er naast, maar dat heeft de inbreker laten staan. We hebben een ernstig vermoeden wie er achter de diefstal zit, maar omdat de vermoedelijke dader in Nederland woont, ligt dat blijkbaar moeilijk. We kregen van de politie ook het antwoord dat het niet ‘alarmerend genoeg’ is. We zijn daar nogal van geschrokken.”

Een buurman van Claudia heeft de verdachte gezien. “Hij dacht echter dat ik thuis was en dat die man op bezoek was. We hadden ook camerabeelden, maar wij noch de politie kunnen die om een of andere reden niet bekijken om een of andere technische reden. We hebben het SD-kaartje nu bezorgd aan een gespecialiseerd ICT-bedrijf in de hoop dat zij ons alsnog de camerabeelden kunnen bezorgen. Ik hoop echt dat er toch nog schot in de zaak kan komen en dat de politie iets kan doen. De twee pups lagen ons gezin nauw aan het hart. We zouden ze echt graag terug hebben.”

Onderzoek

De politiezone Voorkempen bevestigt de feiten. “We zijn wel degelijk met een onderzoek gestart na de melding van de inbraak”, zegt Evelyn Tiebos. “We nemen dat altijd serieus. In dit geval is er ook een onderzoek gestart naar mogelijke verdachten. Maar als er inderdaad een link naar Nederland is, is dat grensoverschrijdend en dat verloopt altijd iets moeizamer.”