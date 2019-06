De Mens en The Kids op Schilde Carroussel Toon Verheijen

08 juni 2019

09u12 0 Schilde De organisatie van Schilde Carrousel heeft met De Mens, The Kids en Imagine No Lennon enkele muzikale topnamen kunnen strikken voor de programmatie van deze zomer. “En ons concept blijft grotendeels hetzelfde: betaalbare drankjes, een eetkraampjes, goede muziek en een hele groep enthousiaste vrijwilligers”, klinkt het bij Michiel Penne.

De Carrouselavonden vinden op de dinsdagen 6,13, 20 en 27 augustus plaats telkens van 20 tot 23 uur in 't Parkske. Op 6 augustus staan Mama Afrika en Kolonel Djafaar op het programma. Een week later is dat Stadswacht en DE MENS. Op 20 augustus geven eerst Tree Magic Beers het beste van zichzelf om daarna The Kids op het publiek los te laten. De afsluiters zijn op 27 augustus Carrousel Sound System en Imagine No Lennon waar Ben Crabbé en Jean-Bosco Safari een hulde brengen aan John Lennon.