Cremerie Pinguin verlaat na 80 jaar Antwerpen en heropent in ‘s Gravenwezel: “Af en toe een zoete zonde maakt het leven lekkerder” Toon Verheijen

15 juli 2020

15u07 0 Schilde Het bekende ijssalon De Pinguin uit Antwerpen heeft de deuren gesloten aan de Sint-Bernardsesteenweg, maar heropent de deuren in ’s Gravenwezel (Schilde). Kleindochter Melissa Wuyts neemt daar de honneurs waar. De familietraditie wordt voortgezet. “Af en toe eens een zoete zonde maakt het leven lekkerder”, lacht ze.

De Pinguin is een begrip in Antwerpen. Het was overgrootmoeder Mie Goor die zo’n 80 jaar geleden startte met Cremerie Pinguin aan de Herentalsebaan. Of eigenlijk eerst in haar eigen woning met een kleine pot naast de diepvries die in de hal stond. Maar de zaak groeide en groeide en de kinderen namen daarna de zaak over. Onder hen ook Make. Zij was de mama van Patricia Van Beemen die tot net voor de coronacrisis de zaak uitbaatte samen met haar man Etienne Wuyts aan de Sint-Bernardsesteenweg op het Kiel in Antwerpen. De Pinguin is een icoon geworden. Een begrip voor wie van lekkere ijsjes houdt. En nu wordt de traditie hopelijk nog voor nog veel meer jaren voortgezet door kleindochter Melissa, de vierde generatie dus. Niet meer in Antwerpen, maar wel aan de Wijnegemsesteenweg in ’s Gravenwezel. Maar het ambachtelijk ijsdraaien op basis van een 80 jaar oud familierecept blijft dus bestaan.

Goed ijs maken is een kunst en een echte ambacht. Dat leer je niet van vandaag op morgen. Dat vraagt fingerspitzengefühl en veel geduld Etienne

Corona

De zaak in Antwerpen sluit dus de deuren. “Ergens met pijn in het hart hoor, maar door corona gingen we op 13 maart dicht en we besloten om niet meer open te gaan. Iets sneller dan verwacht en jammer voor onze trouwe klanten dat we hen niet uitgebreid hebben kunnen bedanken. Maar we zijn langs de andere kant ook meer dan blij dat onze ijsstamboom wordt voortgezet door Melissa’, vertelt Patricia Van Beemen. Melissa zelf ziet het helemaal zitten. “Het op en neer rijden naar Antwerpen begon toch zwaar door te wegen en toen ik dit pand in Schilde zag, was ik verkocht en was de beslissing snel genomen.”

Ambacht

De locatie mag dan wel veranderd zijn, aan het recept zal niets wijzigen. “Onze samenstelling en de kwaliteit blijven net hetzelfde”, verzekert Melissa. “De verse melk halen we bij een melkveehouder uit Brecht. Het ijs maken we zoals voorheen ook gewoon in ons eigen atelier. Mijn vader – die dat al 43 jaar doet – zal dat nu ook nog doen en daar kan ik alleen maar van leren.” Etienne lacht. Hij kent het familierecept als geen ander, maar het blijft geheim. “Goed ijs maken is een kunst en een echte ambacht. Dat leer je niet van vandaag op morgen. Dat vraagt fingerspitzengefühl en veel geduld. Je kan bij ons kiezen uit twaalf smaken. In onze zaak hebben we uiteraard de klassiekers, maar ook een Pinguincoupe: verschillende soorten ijs, vers fruit en grand marnier. De nieuwe Pinguin blijft trouw aan de familietraditie: af en toe eens een zoete zonde – maar wel een heerlijk eerlijke zoete zonde, maakt het leven lekkerder.”