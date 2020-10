Comeback ‘Bar Gaston’ valt in water door verstrengde coronamaatregelen: danscafé blijft toch dicht emz

07 oktober 2020

22u12 1 Schilde Het populaire danscafé Baron Gaston op de Turnhoutsebaan in Schilde had deze week aangekondigd na een vrijwillige sluiting van twee maanden te heropenen. Door de verstrenging van de coronamaatregelen gaat dat feestje echter niet door. “Omdat wij een jeugdcafé zijn, marcheert een heropening niet als je al om 23 uur moet sluiten”, aldus manager Nicolas Pairon (29).

Eind juli kondigde gouverneur Cathy Berx af dat cafés in de provincie Antwerpen om 23 uur moesten sluiten. Aan een tafel mochten maximaal vier klanten zitten. Er werd ook een avondklok ingevoerd: iedereen moet om 23.30 uur thuis zijn. Vanwege die maatregelen besloot het café Baron Gaston zelf de deuren te sluiten ‘voor onbepaalde tijd’. “Het is niet meer aangenaam om op café te gaan met constant nieuwe en strengere regels. Dat is niet meer ‘op café gaan’”, klonk het toen.

Ook al mochten Antwerpse cafés vanaf 12 augustus opnieuw tot 01 uur open blijven en mochten er opnieuw tot 10 cafégangers aan één tafel, toch hield Baron Gaston haar deuren toe. “We wilden nog een beetje afwachten”, aldus Pairon.

Voor niemand makkelijk

Aan het begin van deze week kondigde Baron Gaston aan dat ze dit weekend zouden heropenen, inclusief promo’s. Toen de jeugdkroeg vernam dat ze toch om 23 uur zouden moeten sluiten vanaf vrijdag, blies ze haar comeback af. Een jammere zaak voor de lokale jongeren. “Het is niet leuk natuurlijk. We kregen heel vaak de vraag wanneer we weer zouden opengaan”, licht manager Pairon toe.

“Voor niemand zijn deze tijden makkelijk. Wij hebben wel nog andere zaken, dus echt veel stress hebben we niet. Wanneer we weer kunnen openen, kan ik niet zeggen. Ik weet niet wat de toekomst en het coronavirus nog zal brengen. Maar wanneer we terugkomen, zal dat met goede promoties zijn”, besluit Pairon.