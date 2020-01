Chinese muntjak duikt op in Schilde emz

20u19 0 Schilde I n s-Gravenwezel (Schilde) is een mannelijke Chinese muntjak afgelopen vrijdag gesignaleerd. Erik Daems, lid van Natuurpunt Schilde, slaagde erin het dier in zijn tuin in Morgenrood op beeld vast te leggen. Mogelijks trok het beestje van Brasschaat of Schoten richting ‘s-Gravenwezel.

Afgelopen week was ‘s-Gravenwezel nog in de ban van de beverrat, een Zuid-Amerikaans knaagdier dat als sinds de jaren 1990 bestreden wordt. Maar het is niet de enige zorgwekkende invasieve exoot die in de gemeente ronddoolt. In november werd de Chinese muntjak volgens Waarnemingen.be voor het eerst in 2019 waargenomen in Schilde. Begin januari werd er opnieuw een vrouwelijke muntjak op beeld vastgelegd, wederom in de Tulpenlaan.

In de tuin

Op vrijdag 24 januari slaagde Erik Daems erin een mannelijke Chinese muntjak op beeld vast te leggen. “Het diertje was eten aan het zoeken in het bos grenzend aan onze tuin. Enerzijds was het leuk, maar anderzijds weet ik dat de aanwezigheid van een exoot geen goed nieuws is”, zegt hij. Dat beaamt ook Annelies Jacobs, nationaal medewerker van Natuurpunt afdeling zoogdieren. “Ze kunnen in groten getale veel schade aanrichten aan kwetsbare bosflora als hyacinten. Ook jonge boomplantjes verslinden ze. Dat is op zijn beurt nefast voor insecten en vogels”, aldus Jacobs. Net als bij de beverrat mag ook de Chinese muntjak niet gehouden, verhandeld of uitgezet worden. De invasieve hertensoort wordt dan ook bestreden. In eerste instantie poogt men de hertjes weg te vangen uit de natuur. De overheid werkt ook samen met jagers om de hoeveelheid Chinese muntjakken terug te dringen.