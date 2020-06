CD&V zal toekijken op correcte verdeling fonds voor verenigingen en kwetsbare gezinnen emz

15 juni 2020

16u24 0 Schilde CD&V Schilde belooft te zullen toezien op een correcte verdeling van het Vlaamse noodfonds voor verenigingen en kwetsbare gezinnen in de gemeente Schilde. Volgens de oppositiepartij heeft de plaatselijke sport-, jeugd- en cultuursector nood aan maximale steun om hun verloren inkomsten te compenseren. De kwetsbaren hebben eveneens sterk geleden onder de coronacrisis.

De Vlaamse regering voorziet 198.401,25 euro voor de lokale sport-, jeugd- en cultuurverenigingen in Schilde die financieel getroffen zijn door de coronacrisis. Met dat noodfonds kan ook de gemeente Schilde een eigen invulling geven aan de heropleving van verenigingen en vrijetijdsbesteding. “Voor ons als CD&V vormen lokale besturen de frontlinie in de ondersteuning van lokale sport-, jeugd- en cultuurverenigingen, aangezien die in principe het dichtst bij hun inwoners en verenigingen staan en hun noden het beste kennen”, klinkt het.

CD&V Schilde wijst erop dat de verenigingen door de geannuleerde sporttornooien, optredens, concerten, quizzen en andere activiteiten heel wat inkomsten zijn misgelopen. Die zijn echter wel nodig om de dagelijkse werking te garanderen. “Deze verenigingen vormen het sociale bindmiddel binnen onze gemeente. We vinden het als CD&V dan ook noodzakelijk dat het gemeentebestuur die verenigingen maximaal blijft ondersteunen. Vanuit de oppositie zien we toe op de correcte verdeling van deze middelen”, aldus CD&V-gemeenteraadslid Hans Hanssen.

Kwetsbaren

Niet alleen de verenigingen, maar ook de kwetsbare gezinnen kunnen rekenen op steun van de Vlaamse overheid. In totaal werd er 45 miljoen euro vrijgemaakt, waarvan 42.000 euro voor de gemeente Schilde. “Ook hier zullen we erover waken dat deze middelen gaan naar de meest kwetsbare gezinnen die hebben te lijden onder de coronacrisis”, zeggen Hanssen en CD&V-gemeenteraadslid Marleen Struyf.