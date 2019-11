CD&V Schilde zamelt speelgoed in voor kansarme kinderen: “Ze zijn blij met een eenvoudige puzzel” Ewoud Meeusen

21 november 2019

20u35 0 Schilde Zaterdag 23 november organiseert CD&V Schilde een inzamelactie voor speelgoed aan de Sint-Guinbertuskerk. Het ingezamelde speelgoed wordt geschonken aan tijdelijke opvangcentra De Twee Gezusters en Het Open Poortje: “We willen kinderen en ouders er ook over doen nadenken dat cadeautjes voor kansarme gezinnen niet evident zijn”, verduidelijkt OCMW- en gemeenteraadslid Marleen Struyf (CD&V).

Komende zaterdag verwelkomt CD&V alle kinderen en ouders voor een Sinterklaas-actie. Wie een tekening maakt, krijgt een klein cadeautje van Sinterklaas en zijn zwarte pieten. Maar belangrijker is dat er ook speelgoed ingezameld wordt. De fietsjes worden geschonken aan de verhuurdienst Velotheek. Het speelgoed geeft CD&V Schilde als pakje aan de residentiële en ambulante opvangcentra De Twee Gezusters (‘s Gravenwezel) en Het Open Poortje (Schilde): “Elk stuk speelgoed is welkom. Het is ontroerend dat de kinderen in opvangcentra ongelofelijk blij zijn met een eenvoudige puzzel”, besluit Struyf.