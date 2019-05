CD&V pikt beschuldigingen van schepen niet: “Wij hebben verkaveling Picardiëbos nooit goedgekeurd” Toon Verheijen

22 mei 2019

09u31 0 Schilde CD&V in Schilde neemt het niet dat de partij ‘beschuldigd’ wordt door huidig schepen Olivier Verhulst van Open Vld in het dossier van het Picardiëbos.

Zowel een raadslid van Open Vld als fractieleider Hans Hanssen van CD&V stelden op de gemeenteraad van maandagavond vragen rond de verkavelingsvergunning die is goedgekeurd voor een deel van het Picardiëbos. De groene oase ligt in het centrum van de gemeente en wordt door heel wat inwoners gebruikt om te gaan joggen of wandelen. Een deel van zo’n 3.000 vierkante meter wil de eigenaar, het OCMW van Antwerpen, nu vermarkten. Dat stukje is bouwgrond. De rest is parkgebied en kan niet bebouwd worden.

“Wij pleiten als CD&V voor het onderzoeken om het stuk voor bebouwing aan te kopen met als doel het groene karakter te bewaren. We kunnen ook met de hogere instanties en het OCMW van Antwerpen proberen een oplossing te zoeken. Of eens in gesprek gaan met de buurtbewoners en de vzw Greenplease. Zowel Open VLD als N-VA hadden het behoud van het Picardiëbos in hun campagne opgenomen. Nu lijkt het erop dat ze hierop terugkomen. Dat betreuren wij. De aankoop van deze grond is niet goedkoop, maar dit is prioriteiten stellen. Tot onze verwondering beweerde Oliver Verhulst dat voormalig schepen Steven Dietvorst van CD&V de vergunning voor 6 kavels zou hebben toegestaan? Dit klopt niet. Op 5 november 2018 weigerde het college de vergunning en op 11 april is er een vergunning afgeleverd door de deputatie.”