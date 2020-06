CD&V en Groen vrezen vogelvrije dorpskernen, schepen voor Ruimtelijke Ordening bijt van zich af: “Het wordt net strenger dan voordien” emz

17u27 1 Schilde De beleidsnota's voor de dorpskernen zijn maandagavond op de gemeenteraad van Schilde goedgekeurd. Groen en CD&V Schilde vinden dat die te veel ruimte laten voor interpretatie met als gevolg dat de dorpskernen vogelvrij zouden zijn voor luxe-appartementen. Dat betwist schepen voor Ruimtelijke Ordening Marian Van Alphen (Open Vld). “Er gaat met onze beleidsnota net een extra toetsing aan alle standaardprocedures vooraf.”

De beleidsnota's voor de dorpskernen staan los van de bouwkamer. Die laatste is een extra vergadering met het schepencollege, dat Van Alphen deze legislatuur in het leven riep. Dat wekte van in het begin argwaan bij oppositiepartijen Groen en CD&V Schilde. Die willen liever een bouwpauze om het debat te voeren over de toekomstige invulling van de dorpskernen.

Dat heeft volgens Van Alphen net een averechts effect. “Bij een bouwpauze hebben we geen hand meer in de projecten. We kunnen een bouwheer immers niet weerhouden een omgevingsaanvraag in te dienen. Zijn eigendomsrecht geeft hem hiertoe nu eenmaal het recht. Bij een bouwstop zouden we dan systematisch moeten weigeren. Dat heeft als gevolg dat er tegen een weigering beroep kan worden aangetekend bij de provincie. Net dan zouden we geen enkele hand meer hebben in mogelijk bouwprojecten. Dan zou het hek van de dam zijn voor ongecontroleerde projecten. In de bouwkamer gebeurt een eerste overleg in de hoop de bouwheer aan te zetten naar een mogelijks gedragen project. Hoe dan ook dient de omgevingsaanvraag elke stap van de effectieve omgevingsaanvraag te doorlopen.”

Vijf criteria

Niet alleen de bouwkamer, maar ook de beleidsnota voor de dorpskernen kunnen op kritiek rekenen van CD&V en Groen, ook al werden die nota volgens Van Alphen in het leven geroepen met het oog op kwalitatieve en duurzame dorpskernen. Eengezinswoningen zijn daarbij de norm, meergezinswoningen kunnen enkel mits zij de toetsing aan vijf criteria doorstaan. “Het gaat dan om de buurt, de buur, het terrein en de inpasbaarheid op vlak van mobiliteit en parkeerbeleid”, verduidelijkt Van Alphen. Die factoren betreffen vragen als of er in de buurt al meergezinswoningen zijn, of de plaats voldoende parkeerruimte biedt en of de plek voldoende ontsluiting heeft richting de omgeving met het openbaar vervoer.

Volgens de oppositiepartijen zijn dat geen objectief meetbare criteria. In hun opinie zijn het dan ook geen beleidsnota voor de dorpskernen, maar een visienota over het integreren van meergezinswoningen in dorpskernen. “We zeggen ook geen nee tegen meergezinswoningen. Er is realistisch gezien een nood aan kernversterking, maar dan wel kwalitatief. We moeten een beetje af van lintbebouwing met eengezinswoningen zoals op de Turnhoutsebaan. Hier en daar moeten we in de toekomst wel voorzien in trage verbindingen naar onze winkelketens.”

Landelijke straten behouden

CD&V en Groen Schilde vrezen dat appartementen de overhand zullen nemen in het dorp van Schilde en ‘s-Gravenwezel. “Zelf heeft CD&V de afgelopen zes jaar de schepen voor Ruimtelijke Ordening afgevaardigd. Hun RUP met visienota is toen weggestemd, omdat bouwen in alle woongebieden met landelijk karakter was toegestaan. Onze beleidsnota als eerste stap binnen ons RUP zijn veel strenger. Wij willen landelijke straten als De Veldvennen of straten met betaalbare eengezinswoningen in de Schaliënhoefdreef aan de hand van ons toetsingskader net behouden. Verstedelijking willen we voorkomen”, reageert Van Alphen.

Verder hebben Groen en CD&V ook hun twijfels erbij of Schilde nog wel plaats zal hebben voor jeugd en oudere mensen. De schepen voor Ruimtelijke Ordening geeft aan dat het toetsingskader van de beleidsnota in de dorpskernen zich ook leent voor projecten als sociale woningen en co-housing. Die beogen immers een gezonde mix van eengezinswoningen en meergezinswoningen. “De aanzet naar de verordening staat die niet in de weg.” Voor de beoordeling van sociale woningbouw en serviceflats zullen de projecten an sich bekeken worden. De parkeernorm van de beleidsnota voor de dorpskernen geldt daar niet.