CD&V en Groen Schilde bezorgd om vele appartementen in dorspkernen: “Rijhuis dreigt cultureel erfgoed te worden” emz

17 januari 2020

15u19 0 Schilde Oppositiepartij CD&V is bezorgd over de gevolgen van enkele nieuwbouwprojecten voor de dorpskernen in Schilde en ‘s-Gravenwezel. Samen met Groen roept ze op tot een bouwpauze om na te denken over het woonbeleid. Alle aanvragen weigeren is volgens schepen voor Ruimtelijke Ordening Olivier Verhulst gratuit en juridisch zinloos.

Volgens CD&V-gemeenteraadslid Marleen Struyf blijft de ‘appartementisering’ van de dorpskernen onder dit gemeentebestuur doorgaan. “Na ‘s Gravenwezel is nu Schilde aan de beurt. Daarbij komt de omgeving Schoolstraat in het vizier, waarbij op zeer korte termijn verschillende nieuwbouwprojecten gerealiseerd zijn of in de nabije toekomst verwezenlijkt zullen worden. Dat betekent een aanslag op het dorpse karakter van onze gemeente. Rijhuizen zullen in Schilde binnenkort historisch erfgoed worden”, zegt Struyf met een boutade.

Daarbij wekt het bouwproject op Schoolstraat nummer 60 ergernis op: “Daar komen dus niet enkel appartementen, maar ook een grote eengezinswoning in de tuin. Verschillende buurtbewoners zullen daar bezwaar tegen aantekenen. Terecht”, aldus Struyf.

Verbindende ruimte

Struyf vindt het onbegrijpelijk dat de gemeente alle open ruimte laat volbouwen: “Waarom geen gedeelde moestuin, een stiltetuin of een bloementuin op de vrijgekomen ruimte”, zegt het gemeenteraadslid.

Daarnaast meent ze dat er te weinig belang wordt gehecht aan het groen dat verdwijnt ten gevolge van de bouwprojecten. “De gerooide bomen worden weliswaar vervangen door jonge planten, maar dat is geen volwaardige compensatie.”

Visie

Volgens Struyf gaat de bouwwoede hand in hand met winst. Het gemeenteraadslid verwijt de gemeente geen doordachte visie te hebben: “De ad hoc-beslissingen hypothekeren de toekomst van onze mooie dorpskernen, want die dure appartementen blijven daar staan voor tientallen jaren. Onze beleidsmensen én bouwpromotoren hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid.”

Het gemeenteraadslid meent dat de visie over ruimtelijke ordening in de dorpskernen van de vorige legislatuur onder impuls van CD&V al ontwikkeld werd, maar nog verder moest verfijnd worden. “Die wordt door het huidige bestuur echter volledig van tafel geveegd met de huidige betonwoede en bewonerswoede tot gevolg. Wij pleiten voor een bouwpauze, zodat er tijd vrijkomt om werk te maken van een doordacht, duurzaam en betaalbaar woonbeleid.”

Bouwpauze

Net als Groen Schilde pleit CD&V voor een bouwpauze. Volgens schepen voor Ruimtelijke Ordening Olivier Verhulst (Open VLD) berust hun voorstel op nonsens: “De twee partijen stellen voor alle bouwaanvragen te weigeren. Dat is juridische onzin. Bewoners hebben het recht om te bouwen. Als de gemeente alles weigert, zullen de projectontwikkelaars in beroep gaan bij de provincie. We willen graag samen kijken hoe hun bouwprojecten bijdragen tot het openbaar domein. Als de vergunning is gegeven door de provincie, sta je als gemeente nérgens.”, licht Verhulst toe.

Volgens Struyf klopt dat niet: “De gemeente zou de omzendbrief van de provincie Antwerpen voor beleidsmatig gewenste ontwikkelingen kunnen inroepen. Zo hebben ze juridische zekerheid als bouwpromotoren naar de provincie stappen voor een bezwaar, aldus nog Struyf.

Gemeentebestuur met een plan

De schepen voor Ruimtelijke Ordening vindt dat het gemeentebestuur wél een visie heeft: “Het voorstel van Groen en CD&V tot bouwpauze is opportunistisch, populistisch én gratuit. De voorbije legislatuur was de schepen voor Ruimtelijke Ordening van CD&V, maar die heeft geen enkel succesvol initiatief in verband met de dorpskernen genomen. Wij zullen als gemeentebestuur volgende maand op de gemeenteraadscommissie naar buiten komen met een plan voor de ruimtelijke ordening inclusief instrumenten hoe we dat precies gaan doen. Daar zullen ook nota’s instaan met initiatieven voor jonge gezinnen en ouderen, die zich geen luxueus appartement kunnen veroorloven. Wat de CD&V-schepen op zes jaar niet kon, doen wij op één jaar”, besluit Verhulst.