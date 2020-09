CD&V en Groen rollen symbolisch zebrapad uit: “Turnhoutsebaan heeft te weinig veilige oversteekplaatsen” emz

04 september 2020

16u22 1 Schilde CD&V en Groen Schilde hebben afgelopen donderdagavond als symbolische actie een zebrapad uitgerold aan het kruispunt van de Turnhoutsebaan met de van de Wervelaan. “We willen alvast dat de gemeente bij de bevoegde overheid aanklopt voor meer veilige oversteekplaatsen op de Turnhoutsebaan op korte termijn”, aldus CD&V-gemeenteraadslid Marleen Struyf. Mobiliteitsschepen Olivier Verhulst (Open Vld) reageert dat er binnenkort op het initiatief van het gemeentebestuur alvast een nieuw zebrapad komt.

De start van het nieuwe schooljaar grepen ze aan om extra aandacht te vragen voor verkeersveiligheid. Op dat vlak is volgens de twee oppositiepartijen nog werk aan de winkel in Schilde. “Op verschillende plaatsen moet de zwakke weggebruiker het verkeer met een bang hartje trotseren: de bocht op het kruispunt van de Kerkstraat/Sint-Jobsesteenweg/Gillès de Pélichylei of de bocht aan het kruispunt met de Oelegemsteenweg/Spreeuwenberglaan bijvoorbeeld. Er zijn ook nauwelijks oversteekplaatsen op de Brasschaatsebaan. Jonge fietsers riskeren hun leven.”

Pijnpunten

Maar vooral de drukke Turnhoutsebaan is volgens de actievoerders problematisch. Daarom voerden een twintigtal leden van CD&V en Groen daar een symbolische actie. “De straat heeft te weinig veilige oversteekplaatsen. Het bestuur verschuilt zich er vaak achter dat het een gewestweg is. Maar waarom liggen er in Sint-Antonius Zoersel dan om de 50 meter zebrapaden en in Schilde om de 300 meter? Dat is toch dezelfde baan? En als gemeentebesturen in Malle en Wijnegem wel extra zebrapaden kunnen voorzien, waarom Schilde dan niet?”, aldus Pieter-Jan Fraussen, fractieleider van Groen.

De twee oppositiepartijen besluiten zich wel constructief op te stellen. “We hebben zelf een lijst met pijnpunten op vlak van verkeersveiligheid opgesteld in de vorm van een memorandum. Dat zullen we de volgende gemeenteraad overhandigen aan de bevoegde schepen. Hopelijk doet hij er iets mee”, vertelt Hans Hanssen, fractieleider en gemeenteraadslid voor CD&V. “Ook zullen we vragen om alle pijnpunten snel in kaart te brengen en eindelijk daadkrachtig in te grijpen”, aldus CD&V en Groen.

Nieuw zebrapad

Schepen voor Mobiliteit Olivier Verhulst zegt dat er wat betreft de Turnhoutsebaan constructieve onderhandelingen aan de gang zijn met het Agentschap voor Wegen en Verkeer. “De kruispunten zullen herbekeken worden bij de heraanleg. Omdat de heraanleg nog wel even op zich laat wachten, proberen we al ingrepen te doen waar mogelijk. Zo zal op ons initiatief één bijkomend zebrapad worden voorzien aan bakkerij Dellafaille en slagerij Millevaches.”

Verder wijst hij erop dat het huidig gemeentebestuur inspanningen doet voor de zwakke weggebruiker. “In anderhalf jaar hebben we twee schoolomgevingen beveiligd, twee staan in de stijgers. Beleidsmatig worden voorbereidingen getroffen om bijkomend fietspaden en fietsstraten aan te leggen.”

Fietsersbond

Tot slot geeft de schepen aan dat hij steeds bereid is te luisteren naar constructieve voorstellen. Ook maakt de gemeente werk van het in kaart brengen van pijnpunten. “We hebben reeds een overleg gepland met de Fietsersbond om samen door het dorp te fietsen om pijnpunten aan te pakken. Normaal was dat reeds een half jaar geleden gepland, maar door het coronavirus is de afspraak verplaatst naar begin oktober.”