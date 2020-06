Cateraars voelen zich vergeten: “Frituren met take-away krijgen een hinderpremie en wij niet?” emz

30 juni 2020

19u41 1 Schilde Cateringbedrijf Cook & Style in Wommelgem moet haar uitgekeerde corona-hinderpremie terugbetalen. Een doorn in het oog voor de twee zaakvoerders Christophe Verschuere (46) en Ilse Delaere (45) uit Schilde, zeker omdat frituren en broodjeszaken ondanks hun goed draaiende afhaal tijdens de lockdown daar wél recht op hebben. “We waren de eersten die annuleringen binnen kregen en de laatsten die echt kunnen heropstarten. En toch komt niemand voor ons op. Het ziet er echt slecht uit voor onze sector”, zucht Delaere. Daarom besloot ze in naam van alle cateraars een open brief te schrijven aan federaal minister voor Werk & Economie Nathalie Muylle (CD&V).

De laatste vijftien jaar hebben de twee professioneel opgeleide chefs Ilse Delaere en Christophe Verschuere met Cook & Style een sterke reputatie opgebouwd binnen de bedrijfswereld. Voor netwerkevenementen verzorgen ze walking dinners en andere cateringformules. Met een volle boek zag het eerste half jaar van 2020 er rooskleurig uit. Maar door de uitbraak van het coronavirus waren bedrijven er snel bij om actie te ondernemen.

Financiële aderlating

Vanaf 6 maart volgde de ene annulering na de andere. Slechts één particulier liet weten een feest voor 25 man later te laten doorgaan. Tot en met september is de agenda voorlopig leeg. Voor de vaste klanten probeerde Cook & Style iets aan huis te leveren. “Maar dat genereerde zelfs niet genoeg inkomsten om iets van kosten te dekken.”

Voor het cateringbedrijf is de coronacrisis een enorme financiële aderlating, zeker omdat de periode van maart tot juni normaal hoogdagen zijn. “We hebben in juni 2019 méér verdiend dan dit jaar van januari tot juni”, zucht Delaere. De vaste kosten bleven wel doorlopen. “Boekhoudkosten, verzekeringen, de leasing van de camionetten, afbetaling van infrastructuur... En dan nog niet te vergeten dat we onszelf vier maanden geen loon hebben uitbetaald.”

9.600 euro terugbetalen

Daarom vroeg Cook & Style een corona-hinderpremie aan. Een basisbedrag van 4.000 euro en 160 euro per dag kregen de twee chefs uitbetaald. De 9.600 euro investeerden ze onder meer in de camionetten. Dat bedrag moeten ze echter terugbetalen, omdat ze op de hinderpremie geen recht hebben. “We kozen voor een snelle en eenvoudige betaling. De controle gebeurt vooral achteraf. De voorwaarden voor de premie zijn van het begin duidelijk gemaakt op de website van VLAIO (Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen)”, aldus Vlaams minister voor Werk & Economie Hilde Crevits (CD&V).

Daarbij zegt VLAIO zegt dat die enkel is voor bedrijven met een fysieke inrichting die hun zaak door de coronamaatregelen hebben moeten sluiten. Een verbruikerszaal heeft Cook & Style niet. “Maar ons werd wel de toegang ontzegd tot de bedrijven. Dat is eigenlijk toch onze publiek toegankelijke locatie? Daardoor hebben wij onze job niet meer kunnen uitoefenen én volledig moeten sluiten. Maar VLAIO houdt het been stijf.”

Vergeten sector

Wel hebben de twee cateraars recht op een corona-compensatiepremie van 3.000 euro. Dat moeten ze wel tegen dinsdag aanvragen én de corona-hinderpremie hebben teruggestort. Delaere vreest dat vele cateraars daarvan niet op de hoogte zijn. “Aangezien er dossiers zijn waar geen compensatiepremie aangevraagd is, maar waar discussie bestaat over de toepasbaarheid van de hinderpremie is beslist dat de aanvraag voor de hinderpremie ook als basis kan gebruikt worden voor de omzetting aanvraag naar compensatiepremie. Voor ondernemers die een terugvordering van de hinderpremie krijgen, zal de mogelijke toekenning van de compensatie verrekend worden als voldaan is aan de voorwaarden”, repliceert Vlaams minister voor Economie Hilde Crevits (CD&V).

Dat is voor de sector een geruststelling. Al is en blijft 3.000 euro weinig om al die maanden te overbruggen. “Daarmee zijn niet alle kosten of verloren inkomsten goedgemaakt, maar dat is ook niet mogelijk”, reageert Crevits. Wat Cook & Style pijnlijk vindt, is dat restaurants, frituren en broodjeszaken wél die hinderpremie krijgen. “Die hebben met hun take-away gouden zaken gedaan. Dat gunnen we die ondernemers van harte. Maar wij ondergaan dezelfde regels als horeca en toch zijn we nu plots vergeten.”

Onzekerheid

Ook de onzekere omstandigheden speelt de sector parten. Normaal gezien wordt catering een maand tot zelfs een jaar op voorhand besteld. Vanaf 8 juni kon Cook & Style in principe de catering verzorgen voor een privéfeest van tien personen. “Maar daar waren we op voorhand amper van op de hoogte gebracht. In een restaurant mogen bubbels per tien uit eten gaan, maar in een tuin zijn dat er maar maximaal tien. En op 24 juni zegt minister Muylle op VTM NIEUWS dan dat er al vanaf 8 juni feesten in de tuin met vijftig personen mochten zijn. Door desinformatie hebben we zeker 20.000 euro misgelopen.” Dat corrigeert Muylles woordvoerster Miet Deckers. “Dat was een fout, want een feest met vijftig personen is pas vanaf 1 juli mogelijk”, zegt ze.

Het is duidelijk dat er heel wat verwarring bestaat over wat de cateraars nu mogen en niet mogen. Zelfs als dat dan glashelder is, blijft snel schakelen onmogelijk voor de sector. “Het duurt toch minstens drie maanden om van nul terug te beginnen. Reken daar nog eens bij dat klanten niet durven bestellen als ze niet weten of hun feest mag doorgaan. Hopelijk komt onze trein in september opnieuw op gang. En die van alle andere cateraars, want we moeten hier samen door. Wel vragen we een correcte steun en push van de overheid”, besluiten de cateraars van Cook & Style.