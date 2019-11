Carwash Soft & Shine verkoopt giftpakketjes voor vzw Beire Cool Ewoud Meeusen

15 november 2019

18u04 0 Schilde In kader van de Warmste Week verkoopt carwash Soft & Shine op de Turnhoutsebaan in Schilde geschenkpakketjes aan zijn klanten. De opbrengst schenken zaakvoerder Robin Mariën (25) en zijn vriendin Margot Bracke (27) aan vzw Beire Cool: “Het is een lokaal goed doel dat gratis een weekje zorgeloze vakantie in elkaar steekt voor kansarme kinderen. Verder organiseert de vzw ook activiteiten die de kinderen doet integreren in hun sociale omgeving”, vertelt Margot.

Tijdens hun bezoek aan de carwash, kunnen de klanten een geschenkpakket van producten kopen die de wagen ook binnenin doen blinken. Het doosje bestaande uit 1 microvezeldoekje, 1 flesje ruitenreiniger, 1 dashboardhandschoen en 1 Arbre Magique Christmas Pine, wordt verkocht voor 13,5 euro. Per verkocht giftpakket, schenkt Soft & Shine 2 euro aan vzw Beire Cool: “Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om op vakantie te gaan. We vinden het daarom belangrijk om een project als vzw Beire Cool te steunen”, zegt Robin.