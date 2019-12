Cartoontentoonstelling van Amnesty International: “Mensenrechten meer en meer onder druk” Ewoud Meeusen

04 december 2019

15u33 1 Schilde In het kader van de Dag van de Mensenrechten op 10 december pakt Amnesty International van Schilde uit met een cartoontentoonstelling: “Voor ons zijn er redenen te over om mensenrechten, die internationaal meer en meer onder druk komen te staan, in de verf te zetten”, vertelt Hugo Appels, voorzitter van Amnesty International Schilde.

Dinsdag opende burgemeester Dirk Bauwens (N-VA) de cartoontentoonstelling van Amnesty International in de conferentiezaal van het gemeentehuis. De reizende expositie omvat een selectie van 40 werken van internationaal vermaarde cartoonisten. Hun tekeningen belichten hoe hedendaagse problemen als oorlog, migratie, onderdrukking, klimaatverstoring en ongebreideld winstbejag leidt tot de schending van mensenrechten. De cartoons van tekenaars uit alle uithoeken van de wereld inclusief Europa zijn erg gelaagd: “Bij deze cartoon van Oezbekistan moet een vrouw met behulp van een kaarsje laten zien wat de stand van de elektriciteitsmeter is”, legt Appels uit.

Amnesty International in Schilde

Schilde probeert ook concreet zijn steentje bij te dragen. De gemeente ondersteunt actief de Vredesgemeenschap San José de Apartàdo in Colombia. Onder impuls van Amnesty International in Schilde werd vijf jaar geleden een samenwerking gesloten tussen de Vredesgemeenschap en de gemeente Schilde: “Toen er in de jaren 90 een conflict uitbrak tussen Colombiaanse paramilitairen en de guerrillastrijders, weigerden de boeren van de gemeenschap de wapens op te nemen om een kant te kiezen. Ze staan nog steeds onder druk van de huidige paramilitaire regering”, vertelt Appels. Schendingen van de mensenrechten die daar gebeuren, worden bij lokale en internationale instanties stevig aangekaart door middel van brieven die vanuit Schilde vertrekken.

Bezoekers van de tentoonstelling kunnen zelf ook een bijdrage leveren door hun naam en handtekening te zetten onder de brieven die pleiten voor de vrijlating van mensen wereldwijd die onschuldig werden opgepakt en/of gevangen gezet wegens hun inzet voor het respecteren van de mensenrechten.

De expositie in de conferentiezaal van het gemeentehuis is gratis te bezoeken tot en met zaterdag 8 december.