Buurtbewoners zijn niet te spreken over putten in weg: “De schoolbus wil onze straat zelfs niet meer inrijden” emz

03 maart 2020

17u31 2 Schilde De bewoners van de Speelbosweg in Schilde eisen dat de gemeente een oplossing biedt voor de diepe putten in hun straat en de nabije omgeving. Hoewel ze al sinds vorig jaar ettelijke malen hun beklag deden, kregen ze geen gehoor. “We rijden onze auto’s kapot. Maar daar moeten we bij de gemeente niet mee afkomen”, zegt een verontwaardigde bewoonster. Burgemeester Dirk Bauwens (N-VA) belooft dat de asfaltering op de planning staat.

Al verschillende jaren kampen de bewoners van de Speelbosweg met putten in de onverharde straatweg. Volgens hen is het dit jaar echter een ware ramp. “Het zijn geen gewone waterplassen meer. De putten zijn tot tien centimeter diep. En dan spreken we niet alleen van de Speelbosweg. Ook de Goorstraat, waar onze straat op uitkomt, ligt er schandalig bij. Als er een tegenligger komt, is het sowieso miserie. En dat is vaak het geval, omdat de bioboerderij De Dobbelhoeve een grote populariteit geniet. Die passage zorgt ervoor dat de putten steeds groter en dieper worden.”

De bewoners waren zich er dan wel van bewust dat wonen in een bos nadelen met zich zou meebrengen. “We rijden amper rond met een propere auto. Daar klagen we dan ook niet over. Maar dit gaat te ver. We nodigen het gemeentebestuur uit om hier eens te komen kijken, liefst met hun eigen voertuig”, klinkt het. Ook burgemeester Bauwens erkent het probleem. “Vroeger was het woongebied enkel een weekendzone. Maar nu mogen mensen er ook permanent intrekken. Omdat steeds meer mensen zich in de wijk vestigen, zijn de onverharde wegen inderdaad problematisch geworden.”

Wagenschade

De erbarmelijke staat van de onverharde weg bezorgt de buurtbewoners heel wat kopzorgen. “Hier elke dag met de auto moeten doorrijden zorgt steeds voor kosten. Als je niet oplet, rijd je gewoon je wagen kapot”, zegt een bewoonster. “Het slijk kruipt overal tussen. Toen ik op jaarlijkse controle moest, vroeg men zelfs dat ik eens naar de onderkant van de auto kwam kijken. Al de onderdelen waren aangekoekt door de modder”, zucht een andere bewoonster. “Met de kinderen gaan wandelen gaat ook al niet meer. Rijd hier maar eens door met een buggy”, klinkt het.

De slechte bereikbaarheid heeft ook gevolgen. “Mijn man is zelfstandige. Vaak moeten er vrachtwagens of bestelwagens aan ons huis zijn. Ooit is een leverancier aan het begin van de straat gestopt en heeft hij het pallet helemaal doorgetrokken tot bij ons thuis”, zegt een bewoonster. “Twee kinderen uit de buurt moeten te voet naar het begin van onze straat, omdat de schoolbus er niet meer inrijdt uit vrees zich vast te rijden of brokken te maken. En wat als de hulpdiensten ons spoedig moeten kunnen bereiken?”

Opvullen

De voorbije jaren heeft de gemeente in de mate van het mogelijke geprobeerd de putten in de weg op te vangen door die op te vullen. “Maar we hebben het gevoel dat dat dit jaar minder dikwijls en ook minder grondig gebeurt. Eind januari zijn een aantal putten dichtgegooid in de wijk, maar in onze straat zijn de gemeentediensten niet eens geweest. Bovendien is het nu te laat, want met het regenweer is alles na een week weer om zeep”, vertellen de bewoners. “Het is momenteel inderdaad niet voldoende droog om er iets aan te doen. De putten vullen heeft nu geen zin. Ik vrees dat de buurtbewoners zullen moeten wachten op de definitieve oplossing”, zegt Bauwens.

Volgens de buurtbewoners ligt die in de verharding van de weg. Dat beaamt de burgemeester. “Het steeds opvullen van de putten kost handenvol geld. Asfaltering zou een win-winsituatie opleveren.” In 2019 nam het gemeentebestuur dan ook de beslissing het verharden van de Speelbos en andere straten te zullen verharden. Eerst zijn de Kotseheide, Vijverlaan en Vraagheideweg nog aan de beurt. Door de hevige regenval hebben die werkzaamheden echter al vertraging opgelopen. “Hopelijk kunnen we die snel aanvatten, zodat ook de rest verder dit jaar zou kunnen volgen”, zegt Bauwens. “Ze beloven ons al jaren een betonnen wegdek, maar we hebben er nog niet veel van gezien. Beloftes maken kan iedereen, maar die ook uitvoeren is moeilijker”, besluiten de bewoners.