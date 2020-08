Buurtbewoners organiseren pastaverkoop voor koppel van wie bungalow afbrandde: “We willen laten zien dat Schilde veel warme mensen telt” emz

12 augustus 2020

21u37 22 Schilde Sigrid Stroobants (44), Ann Verelst (49) en Tania Van Bergen (53) uit Schilde hebben een collecte en verkoop van kokosrotsen en pasta’s opgestart voor mede-inwoners Louis Percy (63) en Pascale Marcello (57). Hun bungalow op Schildestrand ging maandag volledig in de vlammen op. “We doen dit vanuit ons hart”, zeggen Sigrid en Ann.

Maandagmorgen wekte het geluid van een rookmelder Pascale uit haar slaap. De bungalow van haar en haar man Louis op de Friedastraat in ‘s-Gravenwezel Schilde vatte vuur. Louis was op dat moment niet thuis, Pascale kon tijdig uit de chalet vluchten. Ontploffende gasflessen zorgden er wel voor dat de chalet volledig uitbrandde.

Buurtbewoonster Ann Verelst, die schuin over Schildestrand in de Swaenebeecklaan woont, werd opgeschrikt. “Ik was ‘s morgens rond 6 uur in de tuin aan het strijken. Eerst hoorde ik sirenes. Vervolgens leek het alsof een camion een hoop stenen uitkapte. Plots werd de lucht grijs en pakte een stinkende walm op mijn adem. Ik ben meteen naar binnen gelopen”, getuigt ze.

Tegenwoordig storten we veel geld aan andere landen. Maar wie op Schildestrand woont, heeft het ook niet altijd breed. Het is belangrijk de kleine man in de straat te helpen. Ann en Sigrid

Via een lokale Facebookgroep vernam Ann dat er een brand in een chalet op Schildestrand woedde. De vlammen sloegen dankzij de brandweer niet over naar andere woningen, maar het verwoestende vuur hield wel lelijk huis in Louis’ bungalow. De ravage is enorm. Twee dagen later is de brandgeur nog steeds te ruiken aan de chalet.

Solidair Schilde

Daarop kwam Tania met het idee om een actie op poten te zetten voor Louis. Daarvoor richtte ze zich tot haar buurvrouw Ann en haar goede kennis Sigrid. “Tania kent Louis persoonlijk, wij niet. Al is hij wel een bekend dorpsfiguur. Vroeger was hij nog buitenwipper van ‘de Fauna’, een discotheek op Schildestrand”, zeggen Ann en Sigrid. “Hij is een mantelzorger. Wie veel goed doet voor anderen, moet het weer bekopen. Ik heb er zelfs niet bij moeten stilstaan om iets te doen voor hem, maar deed het gewoon”, vertelt Ann.

Het feit dat Louis in hun gemeente woont, zorgt voor een nauwe betrokkenheid. “Tegenwoordig storten we veel geld aan andere landen. Maar wie op Schildestrand woont, heeft het ook niet altijd breed. Het is belangrijk de kleine man in de straat te helpen. We willen laten zien dat Schilde solidair is. Onze gemeente telt heel wat warme mensen”, aldus Ann en Sigrid.

Na goedkeuring van burgemeester Dirk Bauwens en Louis zelf besloot Ann in de buurt van deur tot deur langs te gaan met collectebussen. Ook ging ze samen met Tania de bussen bij handelaars plaatsen en vroeg ze die lokale ondernemers Louis te steunen met een waardebon. Sigrid zet dan weer haar kunde als traiteur in. Ze organiseert van dinsdag 18 tot donderdag 20 augustus een verkoop van zelfgemaakte pasta. Daarnaast bakt ze kokosrotsen.

Warm hart

De steun voor Louis is groot. Ook andere burgers willen handdoeken, bedden, meubelen... aanbieden. Een buurtbewoner wilde zelfs tijdelijk een woning ter beschikking stellen. “Louis is dan ook een man met een warm hart. Hij zei: ‘Alles is vergankelijk. Maar ik ben blij dat ik mijn vrouw nog heb, want zij is onvervangbaar’”, vertelt Ann. De directe buren op Schildestrand leven eveneens mee met het getroffen koppel. “Pascale en Louis doen alles voor de buurt. Ze staan voor iedereen altijd klaar.”

De acties van Tania, Ann en Sigrid lopen dan ook vlot. “Deze voormiddag ben ik een tweetal uurtjes rondgegaan. Al meer dan honderd euro heb ik ingezameld”, zegt Ann. “Na anderhalve dag zijn er al 38 pasta’s besteld. Daarvan gaat tien euro rechtstreeks naar Louis. Ik hoop dat het aantal toch nog zeker verdubbelt”, verduidelijkt Sigrid. Hoeveel ze met hun acties hopen op te halen? “Elk beetje is veel. Met elk steentje maken we al een pad voor Louis”, antwoordt Ann.

De initiatieven doen Louis ontzettend veel deugd. “Fantastisch is het. Deze mensen hebben het hart op de juiste plaats. Die kom je tegenwoordig niet meer veel tegen.”

De pastaverkoop gebeurt op dinsdag 18, woensdag 19 en donderdag 20 augustus. Iedere pasta kost 15 euro, waarvan 10 euro naar Louis gaat. De kokosrotsen bedragen 1,25 euro per stuk, waarvan 0,75 cent naar Louis gaat. Bestellen kan via traiteursigrid@hotmail.com of 04 85 73 08 18. Rechtstreeks een gift doen aan Louis en Pascale kan op het rekeningnummer BE48 0010 8825 5427.