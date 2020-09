Buren overhandigen cheque van 2.416,5 euro aan koppel van wie bungalow uitbrandde emz

01 september 2020

20u46 4 Schilde Sigrid Stroobants (44) en Ann Verelst (48) hebben dinsdagnamiddag een cheque van 2.416,5 euro overhandigd aan Louis Percy (63), Sigrid Stroobants (44) en Ann Verelst (48) hebben dinsdagnamiddag een cheque van 2.416,5 euro overhandigd aan Louis Percy (63), wiens bungalow op Schildestrand in ‘s-Gravenwezel begin augustus volledig in vlammen opging . Dat bedrag was de opbrengst van de kokosrotsen- en pastaverkoop . In combinatie met andere steunacties staat de teller al vlot op 6.000 euro. “Ik had niet verwacht dat er zoveel mensen achter ons zouden staan”, reageert Louis uiterst dankbaar.

Voor Louis zullen de beelden altijd in het geheugen gegrift staan. Op 10 augustus zag hij hoe zijn chalet op Schildestrand in vlammen opging. Hij raakte een groot deel van zijn rariteitenkabinet kwijt, al was én is hij opgelucht dat hij zijn vrouw Pascale nog heeft. Zij kon door het geluid van een rookmelder tijdig de bungalow verlaten, nog vooraleer er gasflessen ontploften.

Diverse steunacties

De ravage was enorm. Het was buurtbewoonster Tania Van Bergen die haar buurvrouw Ann Verelst en goede vriendin Sigrid Stroobants vroeg om mee een actie op poten te zetten voor het getroffen koppel. Zo gezegd, zo gedaan: ‘Schilde Solidair’ was geboren. Als traiteur organiseerde Sigrid drie dagen lang een verkoop van pasta en kokosrotsen. “Ik heb in totaal meer dan 190 pasta’s en ook 409 kokosrotsen verkocht.” Die actie bracht 2.416,5 euro op. Dat bedrag ging Sigrid samen met Ann dinsdagmiddag overhandigen.

Dit doet mij heel veel. Ik weet niet wat ik moet zeggen Louis Percy

Ann en Tania gingen dan weer langs bij de lokale handelaars om steun te vragen voor Louis en Pascale. “We hebben 1.300 euro aan waardebonnen van 30 verschillende handelaars gekregen”, vertelt Ann. Daarnaast plaatsten de twee dames collectebussen bij de handelaars. Niet alleen Sigrid, Ann en Tania kwamen met solidariteitsacties. Een crowdfunding op Facebook door het nichtje van Louis leverde 1.222,7 euro op. Een honingverkoop bracht een honderd euro op. Een mondmaskeractie zorgde dan weer voor 204 euro.

Sprakeloos

Samengeteld met andere initiatieven komt dat alles neer op een 6.000 euro, los van de waardebonnen. De opbrengst van de collectebussen verspreid door Ann en Tania moet daar binnenkort zelfs nog bijkomen. “Dit doet mij heel veel. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Graag wil ik alle mensen bedanken, in het bijzonder de middenstand: groot of klein. Iedereen is heel gul geweest”, zegt Louis.

De bijdrages kan Louis zeker gebruiken om de opruim van zijn chalet te bekostigen. Een gespecialiseerd bedrijf moest immers asbestplaten komen verwijderen. Voorlopig is het perceel nog niet vrijgegeven. De laatste weken heeft Louis voor maaltijden en onderdak op zijn familie en vrienden kunnen rekenen. “Ik heb heel veel hulp gekregen. Al zijn er wel woelige momenten dat ik op het hoekje van mijn bed zit en de beelden van de brand zie. Het is moeilijk om te verwerken. Zeker met de gedachte dat mijn vrouw daar misschien nog in was blijven zitten. Nog maar vier weken is het geleden. Dan kan je dat nog geen plaats geven”, zegt Louis geëmotioneerd.

November

Wel heeft Louis een nieuwe woonwagen gekocht. En zal hij de giften kunnen gebruiken om te investeren in de heraanleg van zijn nutsleidingen. Louis is dus wel degelijk van plan om op Schildestrand te blijven wonen. “In september zit ik hier al 38 jaar. Den deze laat dit plekje niet alleen. Ik hoop op de goede wil van het schepencollege. Dan is de caravan hier mijn nieuwe woonst tot in de kist.” Wanneer hij weer zijn intrek denkt te nemen op Schildestrand? “Hopelijk tegen november. Ik wil de tuin hier zeker nog met verlichting kunnen klaarmaken voor een Halloweenwandeling.”