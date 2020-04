Brasschaatsebaan onderbroken van Turnhoutsebaan tot en met Heidedreef wegens aanleg fietspad emz

16 april 2020

18u28 0 Schilde Op dinsdag 21 april en woensdag 22 april zal de toplaag asfalt op de Brasschaatsebaan (N121) aangelegd worden. Daardoor zal de Brasschaatsebaan vanaf het kruispunt met de Turnhoutsebaan (N12) tot aan nummer 64 inclusief het kruispunt met de Kapelstraat en de Heidedreef, ontoegankelijk zijn voor voertuigen.

De werkzaamheden kaderen in de volgende fase van de aanleg van het fietspad op de Brasschaatsebaan. Door de wegenwerken zijn een aantal tijdelijke verkeersmaatregelen van kracht. De werfzone zal de volledige rijbaan van vóór de Heidedreef (Brasschaatsebaan huisnummer 57) tot aan de Turnhoutsebaan innemen. Daardoor moet het verkeer omrijden. Voor voertuigen zwaarder dan 3,5 ton met uitzondering van bussen van De Lijn is er een omleiding in twee richtingen via de Vloeyenbergdreef en de Missionarislei. Andere wagens rijden in beide richtingen om via de Houtlaan. Fietsers volgen een omleiding in twee richtingen via de Dennenlaan, de Groenelaan en de Turnhoutsebaan.

Het gemeentehuis is toegankelijk via de Dennenlaan, de Groenelaan en de Kapelstraat. De brandweg zal worden opengesteld en daar zal enkelrichtingsverkeer van toepassing zijn. De in- en uitgang van de parking aan de Rijsblok gebeurt via de Rijsblokstraat langs de Turnhoutsebaan. De planning is onder voorbehoud van de weersomstandigheden. De rijweg wordt opnieuw open gesteld van zodra de volledige belijning is aangebracht.