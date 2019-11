Brasschaatsebaan in Schilde vóór Heidedreef tot N12 in beide richtingen afgesloten voor aanleg fietspad Ewoud Meeusen

14 november 2019

Sinds vandaag is de Brasschaatsebaan van vóór de Heidedreef tot de N12 in beide rijrichtingen afgesloten. Voordien namen de werken maar één rijstrook in beslag. De gemeente Schilde legt in het kader van een project van de Vlaamse Gewest ontbrekende fietspaden aan vanaf de Brasschaatsebaan tot aan de Gilles de Pélichylei (N121), kruispunt aan de Veldlei.

Omleidingen

Wegens de werken wordt een dubbelrichting omleiding ingevoerd voor voertuigen lichter dan 3,5 ton (uitgezonderd de Lijn) via de Vloeyenbergdreef en de Missionarislei. Voertuigen zwaarder dan 3,5 ton worden omgeleid via de Houtlaan. De omleiding voor fietsers gebeurt via de Dennenlaan, de Groenenlaan en de N12. Op het kruispunt van de N12 en de Vloeyenbergdreef worden tijdelijk verkeerslichten geplaatst.