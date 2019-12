Brasschaatsebaan in Schilde opnieuw toegankelijk in beide richtingen van Heidedreef tot N12 Ewoud Meeusen

11 december 2019

10u30 1 Schilde De tweede fase van de werken aan het fietspad tussen de Brasschaatsebaan en de Gillès de Pélichylei is woensdag afgerond. De rijweg van vóór de Heidedreef (Brasschaatsebaan huisnummer 57) tot de Turnhoutsebaan (N12) is in beide richtingen weer opengesteld.

Maandag ondervonden de wegenwerken nog hinder door de regen, waardoor de wegmarkeringen niet geplaatst konden worden. Maar de vertraging was niet van lange adem. Woensdagvoormiddag was de Brasschaatsebaan van vóór de Heidedreef tot de Turnhoutsebaan weer toegankelijk voor verkeer in beide richtingen. De omleidingen zijn dus niet langer van toepassing. Het gemeentehuis van Schilde is terug toegankelijk via de Brasschaatsebaan.

