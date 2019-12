Brandweer redt Zwarte Piet uit klaslokaal van basisschool Vennebos Ewoud Meeusen

06 december 2019

11u59 17 Schilde Vrijdagmorgen rukte de vrijwillige brandweer van Schilde uit naar het Vennebos om Zwarte Piet te bevrijden uit een klaslokaal. De 210 leerlingen van de basisschool woonden de reddingsactie bij.

Sinterklaas kwam donderdagnacht ook langs in de basisschool Vennebos in Schilde. Maar daarbij hadden ze een klein probleem: “Zwarte Piet was opgesloten geraakt in een klaslokaal toen hij deze nacht onze school bezocht. Sinterklaas heeft dan overstuur de brandweer gebeld voor een reddingsactie”, vertelt directrice Karen Vandereyken.

Overweldigend

Dit jaar nodigde de basisschool voor het eerst ook baby’s, peuters en andere geïnteresseerden uit de gemeente Schilde uit om Sinterklaas te kunnen ontmoeten: “Het had nog niet zoveel succes, maar we hopen dat dat de volgende jaren groeit”, zegt Vandereyken. Voor kleuter Jeff, die bijna 3 jaar oud is, was het een indrukwekkende ontmoeting. Hij kreeg dan ook steun van mama Sarah Gils en papa Timmy Schutters om op de Sint af te stappen: “Gaan jullie nog langs ons thuis passeren?”, vroeg het jonge gezinnetje hoopvol.