Brandweer moest 51 keer uitrukken door storm Ciara emz

10 februari 2020

13u19 0 Schilde Afgelopen zondag trok storm Ciara door ons land. Ook de brandweer van Schilde ontving daarvoor 51 oproepen. Ondertussen worden de laatste interventies afgewerkt. Er is enkel materiële schade aangericht.

In heel wat Vlaamse gemeentes heeft de storm Ciara lelijk huisgehouden. De brandweer van Schilde verzamelde drie ploegen om de inwoners uit de nood te helpen. Dat was nodig, want in totaal ontving de brandweer 51 oproepen. Op maandagvoormiddag werden de laatste interventies afgehandeld.