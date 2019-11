Brandje geblust bij Vogelenzang onder waakzaam oog van Tom Waes Patrick Lefelon

01 november 2019

In brasserie Vogelenzang op de Wijnegemsteenweg in Schilde heeft vrijdagavond een brandje gewoed. Het vuur ontstond aan de buitenbar van de zaak. De brandweer had weinig moeite om het vuur te blussen.

De gasten, waaronder Tom Waes, konden zonder problemen hun diner voor Halloween verderzetten. Waes maakte wel even tijd om met de brandweermannen op de foto te gaan.

De Vogelenzang laat weten dat de buitenbar zaterdag weer gewoon opengaat.