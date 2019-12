Bloemiste en horeca-werknemer openen Rozen & Bottels Ewoud Meeusen

05 december 2019

19u26 0 Schilde Vrijdag 6 december openen Melissa Caethoven (27) en Vincent Greeve (28) op de Turnhoutsebaan in Schilde hun eigen winkel. De twee zaakvoerders bieden niet alleen een uitgebreid scala aan bloemen en decoratie, maar ook champagne: “Vandaar kozen we voor de naam Rozen & Bottels”, vertelt het jonge koppel.

Een half jaar geleden groeide bij Melissa en Vincent het idee om een eigen zaak te starten. Melissa had toen al een aantal jaar ervaring in de bloemensector. Rozen & Bottels focust op allerlei soorten bloemen en stijlvolle decoratie in diverse prijsklassen: “Sommige producten zijn zeer betaalbaar, andere dan weer erg exclusief”, verduidelijkt Melissa. Daarnaast verkoopt de zaak in Schilde ook champagne: “Ik werk zelf in de horeca. De flessen bubbels die we hier verkopen zijn een product van mijn neef”, vertelt Vincent. De twee jonge inwoners van Schilde hopen op een succesverhaal: “De ligging tussen Schilde en Wijnegem vlakbij de bekende poelier Chicken John zal ongetwijfeld voor veel passanten zorgen.”