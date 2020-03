Bloedinzameling Rode Kruis blijft doorgaan ondanks coronacrisis emz

28 maart 2020

10u56 1 Schilde Door de coronacrisis ligt zo goed als alles in België stil. Wel blijft de bloedinzameling van het Rode Kruis doorgaan. Het Rode Kruis doet een oproep aan de Schildenaren om op dinsdagavond 14 april bloed te doneren, op woensdag 29 april is het de beurt aan ‘s-Gravenwezel.

Ondanks de huidige situatie roept het Rode Kruis donoren op om bloed te blijven geven om de voorraad in Vlaanderen op peil te houden. Bij de bloedinzameling worden de huidige voorzorgsmaatregelen strikt in acht genomen. Er is een strikte hand- en hoesthygiëne bij de medewerkers en donoren van kracht. Ook de afstandsmaatregel van 1,5 meter moet nageleefd worden. Bloed geven én krijgen is volgens het Rode Kruis veilig. “Tot op heden is nog voor geen enkel respiratoir virus, inclusief coronavirussen en het griepvirus, aangetoond dat het overgedragen kan worden via bloed”, klinkt het.

Wel benadrukt het Rode Kruis dat wie de laatste twee weken last had van koorts, hoesten, keelpijn of een verkoudheid of wie een gezinslid met COVID-19 heeft of mogelijk in contact is geweest met coronapatiënten, niet mag komen doneren. Niet-donoren als kinderen mogen een donor niet vergezellen. Ten slotte vraagt het Rode Kruis een eigen balpen mee te nemen om de medische vragenlijst in te vullen.

De bloedinzameling in Schilde gebeurt op dinsdag 14 april van 17 uur 30 tot 20 uur 30 in Werf 44 (Schoolstraat 44). Donoren zijn daarnaast op woensdag 29 april tussen 18 en 20 uur welkom in het Dorpshuis (zaal de Caters) op de Kerkstraat 24 in ‘s-Gravenwezel.