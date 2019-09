Bijna 500 leerlingen doen mee aan scholenveldloop Toon Verheijen

25 september 2019

Bijna 500 leerlingen van zes basisscholen uit Schilde hebben woensdag hun beste sportiefste beentje voorgezet tijdens de jaarlijkse scholenveldloop. De kinderen hebben op Sportpunt De Caters gestreden, gelopen, geklommen op de berg en gespurt om voor een medailleplaats in de top drie te gaan. De top drie kreeg ook een leuke jojo mee naar huis. Na afloop werden er twee bekers uitgereikt. De basisschool de Wonderwijzer won de beker voor de school met procentueel het hoogste aantal deelnemers. De Wonderwijzer ging ook met de beker naar huis voor de school die het best vertegenwoordigd was bij de acht eersten van elke reeks. De scholenveldloop is een organisatie van de gemeentelijke Sportdienst en atletiekclub SAC.