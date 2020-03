Bibliotheek laat gebruikers boeken afhalen emz

18 maart 2020

18u54 1 Schilde Door de maatregelen om het coronavirus in te dijken, moesten ook bibliotheken de deuren sluiten. De bibliotheek van Schilde werkte een alternatieve dienstverlening uit, waardoor inwoners van de gemeente materialen gratis kunnen bestellen en op afspraak mogen komen afhalen.

Heel wat mensen zijn door de coronamaatregelen genoodzaakt om tot en met 5 april zo veel mogelijk binnen te blijven. In dat geval komt een spannend of interessant boek of een fijne film meer dan ooit van pas. Dat beseft ook de bibliotheek van Schilde. Ze blijft de collectie openstellen, maar neemt voorzorgsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Leden van Bibliotheek Schilde kunnen materialen ontlenen door ze vooraf gratis te bestellen.

Bestellen en afhalen

Het bestellen gebeurt bij voorkeur met het bestelformulier door een e-mail te sturen naar bibliotheek@schilde.be. Wanneer de boeken en andere bestelde materialen verzameld zijn, ontvangt de gebruiker een bevestiging per mail of telefoon. Op het bestelformulier kan ook een moment van ophalen aangegeven worden. Het ophalen gebeurt op afspraak in de inkomhal bij de Hoofdbibliotheek Schilde. U kan zich aanmelden aan de bel. Bij de Uitleenpost ‘s-Gravenwezel gebeurt dat in de gang van het Dorpshuis. De bibliotheek vraagt een veilige afstand tegenover andere bezoekers en bibliotheekmedewerkers te respecteren. De uitleentermijn van de materialen bedraagt standaard drie weken. Die kan verlengd worden via de gebruikelijke weg.

Het aantal materialen per lenerskaart bedraagt zes boeken, drie strips en twee dvd’s of games. Materialen uit de collectie van de hoofdbibliotheek kunnen enkel in Schilde afgehaald worden. Materialen uit de collectie van de Uitleenpost kunnen enkel in ‘s-Gravenwezel afgehaald worden. De bestelling dient twee werkdagen op voorhand te gebeuren. Gelieve de boeken van de hoofdbibliotheek een dag op voorhand in te leveren in de boekenschuif alvorens u een nieuwe bestelling komt afhalen. Inleveren gebeurt enkel via de inleverbus aan de hoofdbibliotheek. In het filiaal kan dit tijdens de afhaaluren door de boeken af te leveren in de hal.

Afhalen kan in de hoofdbibliotheek op maandag en donderdag van 17 tot 19 uur, op woensdag van 16 tot 18 uur. In het filiaal gebeurt dat op donderdag tussen 17 en 19 uur.

Reserveren

Het reserveren van materialen kan tegen betaling van 50 cent per item via de website of per mail naar bibliotheek@schilde.be. In dat geval krijg je een verwittiging wanneer het materiaal beschikbaar is voor afhaling. De wachttijd voor die boeken kan oplopen tot eind april, omdat de bibliotheek de materialen die uitgeleend zijn, collectief verlengd heeft van 9 maart tot 13 april.

Voor meer informatie kan u via mail terecht bij bibliotheek@schilde.be of telefonisch via 03/380.16.01.