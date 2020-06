Bibliotheek heropent op maandag 15 juni emz

12 juni 2020

09u21 0 Schilde De bibliotheek van Schilde heropent op maandag 15 juni opnieuw voor publiek. Dat gebeurt wel onder strikte voorwaarden. Wie liever op afspraak werkt, kan nog steeds De bibliotheek van Schilde heropent op maandag 15 juni opnieuw voor publiek. Dat gebeurt wel onder strikte voorwaarden. Wie liever op afspraak werkt, kan nog steeds boeken bestellen en komen afhalen

Goed nieuws voor de boekenwurmen in Schilde. Die kunnen zelf weer hun leesvoer in de bibliotheek gaan kiezen in plaats dat via de catalogus te moeten doen. Materialen uitlenen, lid worden, abonnementen vernieuwen, lidgeld of boetes betalen, een lerarenkaart afhalen en informatie vragen aan een medewerker zal opnieuw mogelijk zijn. Maar kranten of tijdschriften lezen, studeren, zitten, een koffie drinken, de computers gebruiken, printen of kopiëren en tijdschriften uitlenen, dat mag allemaal nog niet.

Kwartiertje

Bij het fysieke bibliotheekbezoek zijn een heleboel afspraken en richtlijnen verbonden. Zo vraagt het personeel het bezoek voor te bereiden en de handen te ontsmetten bij het betreden van de bib. Het dragen van mondmasker wordt aanbevolen. Ook wordt er gevraagd liefst alleen te komen, met uitzondering van kinderen. Er mag maar één persoon of gezin tegelijk in dezelfde gang zijn keuze maken. Een kwartier zou moeten volstaan. Boeken en andere binnenbrengen kan via de inleverbus of de boekenkast. Alle materialen zijn verlengd tot 30 juni. Voor de nieuwe ontleningen tellen de standaard termijnen.

Meer informatie op de website van de bibliotheek via www.bib.schilde.be, het mailadres bibliotheek@schilde.be en op het nummer 03 380 16 01.