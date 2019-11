Bedenker VRT-fictiereeks ‘Gevoel voor Tumor’ vertelt over zijn ervaringen met lymfeklierkanker Ewoud Meeusen

26 november 2019

12u40 0 Schilde Op donderdagavond 28 november ontvangt Schilde gastspreker Leander Verdievel in Werf 44. De ex-kankerpatiënt en bedenker van VRT-fictiereeks ‘Gevoel voor Tumor’ komt spreken over zijn ervaringen. Hij vertelt eerlijk en taboeloos hoe het is om de ziekte te krijgen en hoe dat je hele bestaan en dat van iedereen rondom je op zijn kop zet.

Leander Verdievel was 24, had net een job bij VRT én een vriendin toen zijn wereld instortte. Er werd een tumor in zijn neus vastgesteld. Bijna twee jaar lang werd zijn leven door zijn lymfeklierkanker op pauze gezet. Hij onderging de meest slopende behandelingen en de emoties die daarmee gepaard gingen. Tegelijkertijd ontdekte hij dat kanker meer was dan kommer en kwel.

Fictiereeks en boek ‘Gevoel voor tumor’

Volgens Verdievel is voor vele kankerpatiënten humor een belangrijk antigif om aan alle ellende te ontkomen. Hij was bedenker en co-scenarist van de populaire Eén-fictiereeks ‘Gevoel voor tumor’. Daarnaast bracht hij in maart 2018 zijn boek ‘Gevoel voor tumor’ uit, waarin hij ook aandacht besteedt aan de grappige situaties die hij meemaakte tijdens zijn behandeling. In zijn lezing vertelt hij met een lach en een traan, maar altijd ongeremd en eerlijk over zijn strijd tegen kanker. Tegelijk probeert hij zo ook de patiënten maar ook de artsen en zorgkundigen van de toekomst een beter beeld te geven van wat kanker nu eigenlijk echt met een mens doet.

De toegang is gratis. De lezing start om 19u30 in Werf 44 (Schoolstraat) in Schilde.