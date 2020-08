Avontuurlijke zielen beleven op Camping WILD een ‘staycation’ in het midden van de bossen emz

09 augustus 2020

14u15 6 Schilde In de uitgestrekte bossen van de Hoge Rielen in Kasterlee sloeg Camping WILD negen nachten haar tenten op. Het kampeerevenement kon ondanks de coronacrisis met een verminderde capaciteit toch doorgaan. Een opluchting voor het koppel Kim Van Voorde (28) en Willem Marien (27): “We zitten hier anderhalf uur van Gent, maar toch hebben we het gevoel dat we op reis zijn.”

Het vogelgezang en krekelgetsjirp klinkt zacht door de bomen op het voormalige militair domein van de Hoge Rielen. De laatste avond breekt aan voor de gasten van Camping WILD. De bedenkers achter het kamperen in de ongerepte natuur zijn de vijf gelijkgezinde natuurliefhebbers Maarten Meurisse (29) uit Gierle (Lille), Pieter Maes (30) en Bart Maes (26) uit Schilde en Jeroen Maes (32) en Lise van Vyve (29) uit Broechem (Ranst). “We wilden eigenlijk mensen weer naar buiten brengen. Voor wie het een stap te ver is om zelf te kamperen, bieden wij een alternatief. De natuurbeleving midden in het bos is een sfeer die we willen uitademen”, vertelt Jeroen.

Gezelligheid troef

Tussen 31 juli en 9 augustus konden gasten overnachten bij Camping WILD. Dat gebeurde in een eigen tent, een tipi of een glamping-accommodatie “Door de coronacrisis zijn we teruggezakt van 40 naar 20 personen per nacht. Heel wat grote vriendengroepen hebben afgezegd”, zegt Maarten. “Maar iedereen is blij dat ze hier toch een leuke vakantie kunnen beleven. Dat is niet meer overal mogelijk”, aldus Jeroen.

Die mening delen Kim en Willem uit Gent, die aan de bar van een frisse pint genieten. “Onze reis naar Marokko in oktober zal waarschijnlijk niet meer doorgaan. Maar dit pakken ze ons al niet meer af. Het is hier heel gezellig”, zeggen ze. Drie nachten verbleven ze in hun eigen tentje op de camping.

Terwijl Kim en Willem in hun eigen tentje sliepen, verkozen de twee vriendinnen Saartje Kuypers (33) en Sofie Laureys (32) uit Mechelen voor de iets luxueuzere accommodatie. “We zijn heel blij met de mooi ingerichte tent. Het is er net als onder de bomen lekker fris.” Overdag huurden ze een fiets op de camping om Kasterlee, Retie en Turnhout te ontdekken. “En vrijdagavond keken we een hele nacht naar de sterren”, lachen de dames.

Camping WILD Winter

Of de gasten nu van Aalst, Leuven, Gent, Westerlo of elders waren, aan de blije gezichten is te zien dat iedereen met volle teugen genoten heeft van Camping WILD. De organisatie is dan ook tevreden over het eerste evenement. “Alles verliep heel gemoedelijk. We hebben een breed publiek kunnen bereiken: sommigen hadden geen kampeerervaring, anderen dan weer heel wat.” Of er nog een vervolg komt? “We gaan nog wel avontuurlijke weekends plannen. En eventueel krijgt Camping WILD een wintereditie: Camping WILD Winter”, besluiten de initiatiefnemers.

Meer informatie over WILD kan u vinden op www.wildvanbuiten.be of via welkom@wildvanbuiten.be.