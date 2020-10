Automaat die cash omzet in bitcoins doet intrede in Schilde emz

05 oktober 2020

23u05 1 Schilde In de elektronicaherstellingswinkel ‘GSM Maken’ op de Turnhoutsebaan in Schilde staat sinds vorige week woensdag een bitcoinautomaat. Die kan cash geld omzetten in bitcoins, een digitale munteenheid. In principe kan je die ook online bestellen, maar een automaat zou zorgen voor meer betrouwbaarheid. “Zo ben je zeker dat het veilig gebeurt”, aldus Bernard Willemse, zaakvoerder van Your Crypto, het Nederlands bedrijf dat de automaat heeft geïnstalleerd en ook exploiteert.

De bitcoin is een digitale munteenheid. Wat uitzonderlijk is aan de bitcoin, is dat het als betaalmiddel geen centrale bank of beheerder behoeft. Transacties gebeuren tussen gebruikers onderling. En dat is volgens Willemse de sterkte. “Het systeem staat los van de banken. De inflatie van cash heeft geen invloed op de bitcoin.”

Oplichterij voorkomen

Maar ook achter de bitcoin schuilen gevaren. “Sommige jongeren kopen voor honderd euro bitcoins via een advertentie op Facebook. Maar dat kan een ‘scam’ zijn: ze worden opgelicht”, schets Willemse. Daarom zijn de automaten voor cryptomunten als de bitcoin in opmars. “Na een scam koop je bitcoins niet een tweede keer op internet. Maar ook heel wat zestigplussers vertrouwen het niet om bitcoins online te kopen. Via de automaten hebben ze echter een aanspreekpunt en dat verhoogt de betrouwbaarheid”, aldus Willemse.

In de hele wereld staan er al meer dan 10.000 automaten: in frituren, drukkerijen, gsm-winkels... In België zijn dat er welgeteld 30, onder meer in Antwerpen en Turnhout. Eén daarvan staat sinds kort in Schilde, namelijk in de elektronicaherstellingswinkel ‘GSM maken’ van Suleyman Ozcara (40). “Omdat we constant met techniek bezig zijn, willen we voorop lopen op alle vlakken”, zegt hij.

Munteenheid in opmars

De werkwijze van de automaat is simpel. Gebruikers moeten de QR-code van hun digitale portemonnee scannen, een bedrag intoetsen en het cashgeld in de automaat stoppen. Je moet dus wel een BTC (‘Bitcoin’) Adress hebben. Dat kan online aangemaakt worden. Bitcoins inwisselen in cash geld gaat echter niet aan de automaat.

En wat je met die bitcoins dan kan doen? “Het betaalmiddel komt meer en meer op gang. Heel wat webshops ondersteunen het al”, zegt Ozcara. “Met VISA kan je via het betalingsplatform Wirex met bitcoins overal al betalen. Het is een kwestie van tijd dat je dat binnenkort ook met bankcontact kan”, besluit Willemse.