Autodievenbende slaat 7 keer toe in één nacht: stuur, dashboard en airbags gestolen uit BMW’s en Mercedessen emz

27 juli 2020

16u47 0 Schilde In de nacht van zondag op maandag zijn er spiegels, autosturen, dashboards, airbags en middenconsoles gestolen van of uit zeven BMW’s en Mercedessen in Schilde. Vijf daarvan stonden in wijk Hertebos in ‘s-Gravenwezel. Lokale Politie Voorkempen vermoedt dat dit het werk is van een georganiseerde bende. Ook bij de BMW van Yoshi Mariën (24) werd de ruit ingeslagen en het stuurwiel afgerukt. “Je mag precies geen geld verdienen of ze pakken het af”, zucht de eigenaar van restaurant Hertebos.

Een bittere pil is het voor Yoshi. Maandagmorgen treft hij zijn BMW 3-Serie aan het huis van zijn ouders aan met ingeslagen ruit aan de bestuurderskant. Normaal staat zijn wagen aan het restaurant Hertebos, waar hij met zijn vrouw Yasmine Bogaert (26) woont. Maar omdat hij herstelt van een operatie woont hij nu even in bij zijn ouders. Zijn BMW zet hij daar achter de poort, maar dat ging nu even niet, aangezien de aanhangwagen die plaats innam. Daarom parkeerde Yoshi zondagavond zijn auto voor de haag op het stukje gras aan de baan.

Bij een andere auto in de buurt weet ik dat het hele dashboard inclusief boordcomputer weg is. Een ingebouwd navigatiesysteem bij een nieuwe BMW kost al snel 4.000 à 5.000 euro.

Autoalarm omzeild

Het viel dan ook niet meteen op dat er ingebroken was, aangezien de ruit aan de kant van de haag ingeslagen werd. De dieven stalen het stuur en de airbag. “Het moet deze nacht gebeurd zijn. Normaal gezien is het hier vrij rustig. Met de sluipweg door de werken is er iets meer verkeer. Maar een buurman heeft deze nacht een auto met zware motor en aan hoge snelheid door de wijk horen rijden. Het alarm van mijn auto hebben we niet gehoord. Dat moeten ze met een zender of iets dergelijk hebben kunnen uitschakelen.”

Degoutant

De balans: 1.000 à 2.000 euro schade. “Dit is enorm jammer. Als zelfstandige werk ik dag en nacht. Nog maar anderhalf jaar hebben wij ons restaurant. Met de coronacrisis ziet het er niet veelbelovend uit. Dan dit er nog eens bij. Het is niet plezant”, zegt Yoshi. “Degoutant vind ik het”, reageert Yoshis moeder Dani Nauwelaerts (65).

En dan mag Yoshi nog van ‘geluk’ spreken dat de diefstal zich beperkt tot zijn stuur en airbag. Zijn gps bleef intact. “Maar bij een andere auto in de buurt weet ik dat het hele dashboard inclusief boordcomputer weg is. Een ingebouwd navigatiesysteem bij een nieuwe BMW kost al snel 4.000 à 5.000 euro. Ik denk dat er een gespecialiseerde bende aan het werk is geweest in onze wijk, waar heel wat schone auto’s staan. Het interieur wordt gestolen en aan illegale garages doorverkocht.”, zegt Yoshi.

Sporenonderzoek

In totaal heeft Politie Voorkempen zeven processen-verbaal opgesteld voor inbraken in BMW’s en Mercedessen in Schilde. De feiten dateren van de nacht van zondag op maandag of maandagmorgen. Het gaat om voertuigen in de Sint Hubertuslaan, de Vinkenlaan, de Schaliënhoefdreef, de Jagersdreef, de Graaf Charles Cornetlaan en de Kasteeldreef. In de Jagersdreef werden bij twee voertuigen ingebroken. “De Kasteeldreef is een uitzondering, want daar werden enkel de spiegels gestolen”, zegt perswoordvoerder Greet Wouters.

De lokale politie is volop bezig met het onderzoek. Ook wordt er een buurtonderzoek opgezet. Voorlopig is er nog geen spoor naar de daders. Het labo kwam afgelopen namiddag langs. De handelswijze lijkt alvast duidelijk. Nadat de ruit wordt ingeslagen, gaan de daders aan de haal met elektronica in de auto. “Op de een of andere manier slagen ze erin het alarm uit te schakelen”, verduidelijkt Wouters.

Net als Yoshi heeft Politie Voorkempen het vermoeden dat het om georganiseerde misdaad gaat. “Het is een bovenlokaal probleem in de hele provincie. Er zijn veel van dergelijke praktijken bekend. De onderdelen uit BMW’s en Mercedessen worden op een ‘andere’ markt verkocht.”