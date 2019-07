Auto ramt verlichtingspaal en tuinhuis, knalt daarna huis binnen in Schilde Patrick Lefelon & Toon Verheijen

15 juli 2019

03u48 0 Schilde Afgelopen nacht is een auto een huis binnengereden op de Oelegemsebaan in Schilde. De zware Mercedes SUV reed op een rotonde rechtdoor, ramde een verlichtingspaal en reed vervolgens een tuinhuisje aan diggelen. De 21-jarige bestuurder vluchtte na het ongeval te voet weg, maar werd later thuis aangetroffen. Hij had gedronken.

Het ongeval gebeurde omstreeks 1.45 uur. De bestuurder verloor aan de rotonde de controle over het stuur van zijn wagen. Hij vloog over de rotonde en vernielde daarbij onder meer een verkeersbord, ramde daarna het tuinhuis om tegen de gevel van de woning te belanden. De brandweer moest ter plaatse komen om de woning te stutten. “De bestuurder had gedronken”, bevestigt het parket van Antwerpen. “De man is na het ongeval gaan lopen, maar werd later op de nacht thuis aangetroffen. Verder onderzoek zal duidelijk moeten maken wat er precies gebeurd is.” De bestuurder liep lichte verwondingen op.