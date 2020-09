Augustuskermis kan dan toch doorgaan... in oktober emz

23 september 2020

14u01 0 Schilde De inwoners van ‘s-Gravenwezel (Schilde) vieren normaal in de periode kort na Moederdag Augustuskermis. Door de coronacrisis werden de festiviteiten afgeblazen. Ondertussen is er een nieuwe datum gevonden voor de kermis: van zaterdag 3 tot dinsdag 6 oktober. Dat zal wel zonder kermiskoers of bijbehorende Dorpshappening zijn.

Het college van burgemeester en schepenen besloot om op 31 augustus goedkeuring te verlenen om in ‘s-Gravenwezel alsnog een kermis te organiseren. Die gaat zoals gewoonlijk door op het Lodewijk De Vochtplein. “We zijn enorm blij dat de kermis toch kan doorgaan. In tijden van corona is er nood aan amusement”, aldus burgemeester Dirk Bauwens (N-VA).

Kermisplezier zonder Dorpshappening

Kermisfanaten kunnen van zaterdag 3 tot dinsdag 6 oktober hun favoriete kraampjes bezoeken. De laatste jaren ging die traditionele kermis gepaard met een Dorpshappening georganiseerd door het Dorpscomité en kermiskoersen op initiatief van Wezel Sportief.

Dat zal begin oktober ook niet het geval zijn. “Het is goed nieuws dat de kermis mag doorgaan. Volgens protocollen kan dat veilig verlopen. Maar een heel groots evenement als de Dorpshappening organiseren leek nog wel wat vroeg. Als de situatie weer gunstiger wordt, gaan we wel bekijken of we weer een evenement kunnen plannen”, aldus Bart Lauryssen, voorzitter van het Dorpscomité.