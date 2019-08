Aquagym Training Club kan lessen dan toch blijven verderzetten in zwembad ‘t Ondiep Toon Verheijen

16 augustus 2019

11u07 0 Schilde De Aquagym Training Club haalt opgelucht adem nu het gemeentebestuur van Wijnegem heeft beslist om het zwembad in Wijnegem toch nog enkele jaren open te houden. Dat betekent ook dat de club er lessen kan blijven geven.

“Sinds januari 1992 verzorgen we al aquagymlessen”, zegt Tom Bresseleers. “Eerst in het zwembad in Schoten, maar daarna ook in Wijnegem. Enkele maanden geleden dachten we dat we onze activiteiten zouden moeten beëindigen wegens de geplande sluiting van het zwembad ’t Ondiep. De plannen zijn echter bijgestuurd en zo kunnen we gelukkig onze lessen blijven aanbieden.”

Op maandag 26 en woensdag 28 augustus geeft de club vrijblijvend enkele proeflessen. De avond start om 19.40 uur met een theoretische uitleg en nadien mag iedereen gratis een proefles in het water bijwonen. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Tom Bresseleers via aquagym@skynet.be of 0475 64 46 21.