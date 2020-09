Alexander Borgmans, Maxim De Witte en het Alnimax Racing van de partij in de Ford Fiesta Sprint Cup op Circuit Assen Joost Custers

22 september 2020

18u30 0 Schilde Eén van de grote afwezigen tijdens de openingsmeeting van het derde seizoen van de Ford Fiesta Sprint Cup waren ongetwijfeld Alexander Borgmans, Maxim De Witte en het nieuwe Alnimax Racing. Wegens bijzondere omstandigheden gaven zij in laatste instantie verstek voor de afspraak op Circuit Zandvoort. Nu lijkt alles erop te wijzen dat we de vertrouwde blauwe en groene Geo Fiesta’s opnieuw aan het werk zullen zien in het woelige en spectaculaire peloton van de unieke Ford-merkenrace.

Van op afstand kon Alexander Borgmans, vice-Junior-kampioen in 2019, alvast vaststellen dat de concurrentie niet heeft stilgezeten. Op het TT Circuit Assen wacht hem een flinke opdracht om de snelle jongens bij te benen. “Ik kende uiteraard de namen van enkele vaste waarden in de Junior Ford Fiesta Sprint Cup en was dan ook echt verrast dat er plots enkele nieuwkomers aan de spits de lakens uitdeelden”, blikt 18-jarige Borgmans terug op de resultaten van de Zandvoort Superprix.

“Ik ben vooral onder de indruk van de prestaties van Tomas De Backer, die bovendien ook nog meevocht voor een plaats in de top drie. Hoedje af. En hetzelfde kan gezegd worden van nieuwkomer Milan De Laet, die kampioen Nathan Vanspringel mooi achter zich hield. Ik weet meteen wat ons te doen staat, want na dat eerste leerjaar wil ik vooraan finishen en beter doen dan die tweede plaats in de eindstand.”

Nieuwe structuur

Zoals ondertussen geweten, worden de twee Geo Fiesta’s voortaan gerund door de nieuwe structuur Alnimax, wat staat voor de afkortingen van de drie broers (Alexander, Nicholas en Maxim). Daar wordt teruggevallen op de ervaring van coaches Raf Van Belle en Peter Theuws en niet op zijn minst de technische knowhow van Polle Geusens, rijder-mecanicien, in een vroeger leven zelf actief in rally en op circuit werkzaam bij het toonaangevende Team RBM. Bovendien geniet Alnimax Racing technische ondersteuning van Ford Peerlings Lommel.

De eerste races voor de beide heren uit Schilde zijn dit weekend in het noorden van Nederland, op de bekende MotoGP-omloop van Assen. Zoals altijd gaat het om twee sprints van dertig minuten ieder.