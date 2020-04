Afhaalbib uitgebreid met levering aan huis voor risicopatiënten, zieken of invaliden emz

02 april 2020

13u10 0 Schilde Bibliotheek Schilde levert door de coronacrisis ook boeken of andere materialen aan huis voor risicopatiënten, zieken of mensen die niet goed te been zijn. Op die manier breidt ze de diensten van de afhaalbib uit.

Door de coronamaatregelen moesten ook bibliotheken de deuren gesloten houden. De bibliotheek van Schilde sprong daar creatief mee om door over te schakelen naar een afhaalbibliotheek. Ze wil echter ook wie ziek is, tot de risicopatiënten behoort of niet goed te been is de kans geven een boek te lezen in deze crisisperiode. Daarom start de bibliotheek met een bib-aan-huis. Voor die leverservice zet de bibliotheek acht vrijwilligers in.

Levering

Leveringen van boeken of andere materialen aan huis worden georganiseerd per afspraak. U dient contact op te nemen met de bib via bibliotheek@schilde.be of telefonisch op het nummer 03 380 16 01. De bibliotheek zal één vrijwilliger aan u toewijzen. Die neemt contact op met de bibliotheekgebruiker om de bestelling op te nemen, waarbij die kan kiezen uit het volledige aanbod van de bib, rekening houdend met de alternatieve dienstverlening. De vrijwilliger maakt een afspraak om de gekozen materialen te brengen. De bibliotheekgebruiker mag die drie weken houden, waarna alles wordt opgehaald.

Bij de levering worden uiteraard voorzorgsmaatregelen in acht genomen. De vrijwilligers krijgen handschoenen en handgel mee. Er is nooit rechtstreeks contact tussen de vrijwilligers en de bibliotheekgebruikers. Na ophaling worden de boeken 24 uur aan de kant gelegd. Na de ophaling gaan de handschoenen meteen in de vuilbak.