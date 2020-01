Adopteer eens een stuk straatmeubilair emz

17 januari 2020

18u08 0 Schilde De gemeente Schilde geeft de inwoners, verenigingen en handelaars de kans om een zitbank of picknickbank te adopteren. Op die manier wil de gemeente duidelijk maken dat die rustpunten ook van de burgers zijn. De meter of peter van een zitbank krijgt gratis een tekst op zijn geadopteerd stuk straatmeubilair.

De gemeente Schilde krijgt gloednieuw straatmeubilair: 94 zitbanken met leuning, 22 zitbanken zonder leuning, 30 picknickbanken en 143 vuilnisbakken. Het bestuur wil op een ludieke manier duidelijk maken dat de zorg voor die rustpunten een gedeelde zorg is. Daarom laat de gemeente zijn burgers peter of meter worden van één van de nieuwe banken. Alle inwoners verenigingen en handelaars kunnen zich aanmelden als peter of meter van een zitbank bij het gemeentebestuur Schilde. Op de banken komt dan een boodschap van maximaal zeventig tekens en de naam van de peter of meter.

Het originele initiatief is een succes, want in enkele weken zijn reeds 97 van de 146 zitbanken zijn al geadopteerd. Wie toch nog het peter- of meterschap wil opeisen, kan best snel een kijkje nemen op de website van de gemeente om een bank te kiezen en de adoptieprocedure te starten!