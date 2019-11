Actiecomité De Stok spant beroepsprocedure aan tegen bouwproject eengezinswoningen Wijnegemsesteenweg Ewoud Meeusen

29 november 2019

10u53 0 Schilde Een inwoner van de Wijnegemsesteenweg in ‘s Gravenwezel (Schilde) heeft een verzoek ingediend tot nietigverklaring bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen in Brussel. Op die manier wil hij via zijn raadsman Pascal Mallien voorkomen dat op de Wijnegemsesteenweg negentien eengezinswoningen gebouwd worden. Het inspannen van de procedure werd gefinancierd dankzij een crowdfundingactie van Actiecomité De Stok.

Op 19 september 2019 besloot de provincie en deputatie toch toestemming te verlenen voor de bouw van negentien grondgebonden eengezinswoningen in ‘s Gravenwezel (Schilde). Het bouwproject zou plaatshebben op de Wijnegemsesteenweg 81, vlak bij een beschermde hoeve uit 1857. Het buurtschap Actiecomité De Stok, vernoemd naar de nabijgelegen buurtweg, protesteerde daartegen en zette een crowdfundingactie op poten. De overbuur van het grootschalige bouwproject die ook deel uitmaakt van het buurtschap, tekende beroep aan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen in Brussel. Hij vordert de nietigheid van de verleende omgevingsvergunning voor projectontwikkelaar Lions Real Estate uit Wuustwezel.

Bezwaren

In eerste instantie werd de omgevingsvergunning geweigerd door het college van burgemeester en schepenen op 3 december 2018. Na administratief beroep bij de deputatie van de provincie Antwerpen werd de vergunningsaanvraag gewijzigd op 17 juni 2019. Er werd een nieuw openbaar onderzoek georganiseerd. Actiecomité De Stok, waartoe de verzoeker tot vernietiging behoort, diende 16 bezwaren in tegen het bouwproject. Op 19 augustus 2019 verleende de gemeente Schilde gunstig advies voor de bouw van de negentien eengezinswoningen. Een maand later volgde de goedkeuring van provincie en deputatie.

De huidige bezwaren in de beroepsprocedure richten zich voornamelijk op de gebreken qua brandveiligheid en de opvang van regenwater. Daarnaast benadrukt het verzoekschrift het negeren van het negatief advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (‘Gecoro’). Volgens die commissie worden er te veel woningen op een kleine oppervlakte gebouwd.